한국·베네수, 대사급 외교관계 복원 합의

한국과 베네수엘라가 외교관계를 대사급으로 복원하는 데 뜻을 모았다. 12일 베네수엘라 외교가에 따르면 베네수엘라 측은 지난 4∼5일 수도 카라카스를 방문한 최준호 외교부 중남미국장에게 대사급 관계 복원 의사를 전달했고, 한국 측도 이에 공감한 것으로 전해졌다. 최 국장은 현지에서 유리 알렉산드레 피멘텔 모우라 외교통상부 제1차관과 라다메스 헤수스 고메즈 아수아헤 탄화수소부 차관을 각각 만났다.

최준호 외교부 중남미국장과 유리 피멘텔 베네수엘라 외교통상부 제1차관(왼쪽부터). 외교부 제공

대사급 관계의 복원 시점은 아직 정해지지 않았으나, 베네수엘라 정부는 이르면 내년 중 차기 주한대사에 대한 아그레망(주재국의 사전 동의)을 한국 정부에 요청할 전망이다. 베네수엘라는 2007년부터, 한국은 2016년부터 상대국 주재 대사관을 대사대리 체제로 운영해 왔다. 반면 ‘반미 연대’로 밀착해 온 북한과는 대사대리 체제 장기화가 예상된다. 지난해 8월 주북대사에 임명된 호세 안토니오 무르가 밥티스타 전 육군총사령관은 북한의 아그레망을 받고도 1년3개월째 평양에 부임하지 못하고 있다.

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