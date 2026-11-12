배우 김승우, 지인 돈 2200만원 절도 혐의 피소…경찰 수사 중

배우 김승우가 지인의 현금 2200만원을 가져간 혐의로 고소돼 경찰 수사를 받고 있다. 김승우 측은 술자리에서 벌어진 장난이었고 돈을 계좌이체로 돌려줬다고 주장했다. 고소인 측은 해당 송금액이 절도 피해금과는 별개라는 입장이다.

배우 김승우. 뉴스1

서울 강남경찰서는 김승우의 절도 혐의를 수사해달라는 고소장을 지난 7월 접수했다고 12일 밝혔다. 고소인 A씨는 2021년 10월 서울 강남구 청담동의 한 유흥주점에서 김승우가 자신이 자리를 비운 사이 가방에 있던 현금 2200만원을 가져갔다고 주장하는 것으로 전해졌다.

A씨는 이후 김승우에게 돈을 돌려달라고 요구했지만 절도 피해금을 받지 못했다는 입장이다. A씨는 김승우가 연출한 드라마 ‘더 드라이버’의 투자자로 알려졌다.

김승우의 법률대리인은 이날 입장문에서 “친분이 있는 사람들끼리 술자리에서 일어난 장난스러운 행위였다. 동석한 사람들이 모두 지켜보고 있는 공개적인 상황이었다”고 밝혔다. 이어 “타인의 금전을 불법적으로 취득하려는 의사가 전혀 없었으므로 범죄 의사도 없었던 것으로 판단된다”고 주장했다.

김승우 측은 당초 몇 시간 뒤 돈을 돌려줄 예정이었으나 다음 날 서로 만나지 못해 계좌이체로 반환했다고 설명했다. 또 사건 이후에도 A씨와 친분을 유지했고, 어려운 상황에 놓인 A씨를 금전적으로 돕기도 했다는 입장이다.

송금액의 성격을 두고 양측 주장은 엇갈린다. 김승우 측은 돈을 반환했다고 주장하지만, A씨 측은 김승우 측이 제시한 송금액이 투자금과 수익금 등으로 절도 피해금과는 무관하다고 반박한 것으로 전해졌다.

김승우 측은 관련 사실관계를 수사기관에 소명했으며, 사실과 다른 주장에는 법적 절차에 따라 대응하겠다고 밝혔다.

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