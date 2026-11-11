[세계타워] “야구 몰라요” 정수 보여준 삼성

“야구, 몰라요.”



허구연 한국야구위원회(KBO) 총재와 더불어 야구 해설계의 양대 산맥이라 불렸던 고(故) 하일성씨의 유행어다. 올해로 고인이 된 지 10주기. 만약 고인이 살아계셨다면 2026 KBO 한국시리즈(KS)를 보면서 저 말을 수차례 외치지 않았을까.

남정훈 문화체육부 차장

삼성의 12년 만의 KS 패권 탈환으로 끝난 이번 KS는 ‘각본 없는 드라마’라는 말이 딱 어울릴 정도로 모든 전문가들의 예측을 빗나갔다. 필자 역시 KS 시작 전에는 정규리그 1위로 KS에 직행한 KT의 4승2패 우승을 점쳤지만, 보기 좋게 틀렸다.



필자뿐만 아니라 모든 취재진, 전문가들은 KT의 우승을 점칠 수밖에 없었다. 객관적인 모든 데이터나 상황이 KT에게 유리했다. 계단식으로 치러지는 가을야구에서는 무조건 상위팀이 유리하다. 이번 KS 전까지 역대 단일리그에서 치러진 35번의 KS에서 정규리그 우승팀이 트로피를 들어올린 건 30번. 확률은 85.7%에 달했다.



야구를 흔히 ‘투수놀음’이라 하는데, 투수의 어깨는 소모품과 같아서 단기간에 많이 던질수록 구위가 떨어질 수밖에 없다. 정규리그 2위 삼성은 3위 KIA와의 플레이오프를 5차전 혈투 끝에 간신히 KS에 올랐다. 삼성 투수진이 쉴 시간은 딱 하루에 불과했다. 반면 지난달 12일 정규리그를 마감한 KT는 KS만을 위해 준비할 시간적 여유가 3주나 주어졌다.



게다가 삼성은 야수진의 상태도 심각했다. 타격왕 구자욱은 시즌 막판 입은 햄스트링 부상으로 인해 타격만 가능할 뿐 정상적인 수비와 주루가 불가능했다. 이 때문에 1983년생의 KBO리그 최고령 선수 최형우가 정규리그 때 거의 하지 않았던 좌익수 수비를 해야 했다. ‘안방마님’ 강민호는 왼쪽 옆구리 부상으로 팔로만 스윙해 타석에선 사실상 자동아웃 수준이었다.



KS 1차전에서 선발 최원태의 난조(2이닝 5실점)로 인해 6회까지 0-8로 끌려갈 때만 해도 ‘KT가 4전 전승으로 끝낼 수도 있겠다’는 얘기가 나오기도 했다. KS 직행 팀의 유일한 아킬레스건이 타선의 떨어진 실전 감각인데, 1차전 초반부터 홈런포 세 방을 날렸으니 그런 예측이 나올 법도 했다.



그러나 1차전 7회부터 사자군단의 ‘마법’이 시작됐다. ‘캡틴’ 구자욱이 6회까지 2피안타 무실점 호투하던 KT 선발 대니엘에게 투런포를 뺏어낸 게 신호탄이었다. 대니엘 강판 후에도 KT 불펜진을 신나게 두들기며 7, 8회에만 7점을 뺏어냈다. 비록 1차전을 7-8로 패하긴 했지만, 삼성 선수단은 ‘한번 해볼 만한데?’라는 자신감이 생겼다.



2차전에서 삼성이 연장 12회 접전 끝에 상대의 수비 실책으로 결승 득점을 따내며 시리즈 전적을 1승1패로 만들면서 KS 분위기는 묘하게 변했다. 여전히 체력적 우위를 점하고 있는 KT가 우세할 것이라는 전망이 지배적이었지만, 삼성은 기세와 흐름으로 홈인 대구에서 내리 3경기를 잡았다.



반면 KT는 자멸했다. 3차전에선 정규리그에선 경기당 2볼넷 이상 내주지 않았던 선발 소형준이 1, 2회에만 볼넷을 5개 내주며 무너졌고, 4차전 1회 2사 만루 위기에선 평범한 뜬공을 우익수 안현민이 떨어뜨려 주자 3명이 모두 홈을 밟았다. 1승3패로 몰린 5차전에선 1-3으로 뒤진 5회 치명적인 수비 실책 2개로 무려 8점을 내주며 일찌감치 백기를 들어야 했다.



이번 KS는 우리네 인생에도 큰 교훈을 주는 듯하다. 아무리 불리해도 절대 포기하지 않으면 살길은 있다고 말이다. 그리고 아무리 유리해도 절대 방심해서는 안 된다는 것도.

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