천안서 발달장애 10대 아들 숨져…어머니 아동학대치사 혐의 체포

충남 천안에서 중증 발달장애가 있는 10대 아들이 숨져 경찰이 어머니를 긴급체포해 수사하고 있다.



12일 충남경찰청과 소방당국에 따르면 이날 오전 8시 27분께 천안시 서북구 두정동의 한 아파트에서 "아들이 숨을 쉬지 않는다"는 어머니 A(40대)씨의 119 신고가 접수됐다.

충남 천안에서 중증 발달장애가 있는 10대 아들이 숨져 경찰이 어머니를 아동학대치사 혐의로 긴급체포했다. 사진은 12일 사건이 발생한 천안시 서북구 두정동의 한 아파트 현관문에 설치된 경찰 통제선. 독자 제공

구급대 도착 당시 아들 B(15)군은 맥박이 없는 심정지 상태였으며, 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.



경찰은 소방당국의 공동대응 요청을 받고 출동해 B군 몸에서 학대 정황을 발견하고, 오전 10시께 병원에서 A씨를 아동학대치사 혐의로 긴급체포했다.



다만 경찰 관계자는 B군이 묶여 있었는지 등 구체적인 학대 정황에 대해서는 "수사 중이라 확인해줄 수 없다"고 말했다.



지적장애가 있는 B군은 과거 단기 보호시설에 일주일가량 머물다 병원을 거쳐 집으로 돌아온 것으로 전해졌다.



B군은 그동안 아동학대 신고가 접수된 적이 없었던 것으로 파악됐다.



경찰은 B군이 어머니 등 가족과 함께 살아온 만큼 다른 가족을 상대로도 구체적인 경위를 확인할 방침이다.



경찰은 B군 시신을 부검해 정확한 사망 원인을 밝힐 예정이며, A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.



천안시는 8월 교회 아동학대 사망 사건 이후 재발 방지 종합대책을 내놓고, 관찰 중인 학대 피해 아동 가운데 친인척·지인 등 제3자가 양육하는 가정을 대상으로 경찰, 아동보호전문기관과 함께 전수조사를 벌였다.



복지급여 수급 가구 가운데 부모·조부모가 아닌 제3자와 사는 아동의 안전도 별도로 점검했다.



그러나 학대 신고 이력이 없고 어머니가 직접 양육한 데다, 장애수당 등 복지급여도 받지 않았던 B군 가정은 점검 대상에 포함되지 않았다.



천안시 관계자는 통화에서 "B군은 이번에 처음 신고된 아동으로, 복지급여 대상자도 아니어서 시 복지 체계 안에서 관리되던 가정이 아니었다"고 설명했다.



천안에서는 8월 5일에도 한 교회에서 생활하던 11세 지적장애 아동이 쇠사슬에 결박된 채 방치됐다가 숨지는 사건이 발생했다. 이 사건으로 교회 목사와 아동의 외조모가 아동학대치사 혐의로 구속기소돼 재판을 받고 있다.

<연합>

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