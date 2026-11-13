커피빈, 연회비 0원 ‘오로라 멤버스 5기’ 모집…19일부터

사진=커피빈 제공

글로벌 커피 브랜드 커피빈코리아(이하 ‘커피빈’)가 오는 11월 19일부터 ‘오로라 멤버스’ 5기 신규 회원을 모집한다고 밝혔다.

‘오로라 멤버스’는 커피빈이 연간회원제로 운영하는 멤버십으로, 가입 회원은 음료와 푸드, MD 할인 혜택을 상시 적용받고 회원 전용 프로모션 참여와 쿠폰도 제공받을 수 있다.

이번 5기는 커피빈 25주년을 기념해 마련됐다. 기존 4만 원이던 연회비는 5기에서 0원으로 조정했다.

모집 기간은 11월 19일부터 12월 2일까지 2주간이며, 커피빈 앱에서 가입 가능하다.

오로라 멤버스 5기 회원은 기존과 동일하게 커피빈의 음료, 푸드, MD 제품을 상시 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 할인 횟수와 금액에 제한이 없어 하루에 여러 번 방문해도 구매할 때마다 할인이 적용된다. 회사 측은 연회비를 0원으로 조정하면서 기존 상시 할인 혜택은 유지했다고 설명했다.

또한 ‘오로라 멤버스 5기’ 가입 회원에게는 아메리카노(R) 무료음료권 2장도 제공한다. 두 장 모두 5기 혜택이 시작되는 12월 3일에 커피빈 앱 쿠폰함으로 자동 지급돼 12월 3일부터 사용할 수 있다.

오로라 멤버스 회원 대상 전용 프로모션과 쿠폰도 제공될 예정이다.

지난 4기에는 ‘오로라 블랙 프라이데이’를 통해 겨울 신음료를 50% 할인가로 제공했으며, ‘오로라 베스트 어워즈’에서는 상반기 카테고리별 인기 음료 6종을 회원 특별가로 제공했다. 신음료 무료 음료권을 제공하는 프로모션도 진행했다. 커피빈은 5기에서도 회원 전용 프로모션을 운영할 예정이다.

커피빈 관계자는 “25주년을 함께해 준 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 오로라 멤버스 5기는 연회비 없이 시작할 수 있도록 준비했다”며 “매일 즐기는 커피 한 잔부터 회원에게만 깜짝 공개하는 시크릿 프로모션까지, 오로라 멤버스만의 혜택을 즐겨 보길 바란다”고 전했다.

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