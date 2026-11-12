썸잇, 자석 꼬리 연결하는 ‘뱀꼬리잡기 RC게임’ 출시

사진=썸잇 제공

라이프스타일 브랜드 썸잇이 가족이나 친구와 함께 미션과 대결 방식으로 즐기는 신제품 ‘뱀꼬리잡기 RC게임’을 선보인다.

썸잇 뱀꼬리잡기 RC게임은 무선 조종기로 뱀 본체를 움직여 자석 꼬리를 찾아 연결하는 만 6세 이상 어린이용 완구다. 무선 조종기로 뱀 본체를 이동시키며 자석 꼬리를 하나씩 연결하는 미션과 가족·친구와 대결도 즐길 수 있다.

게임 방식은 세트 구성과 참여 인원에 따라 달라진다. 혼자 즐길 때는 꼬리에 부착된 숫자 스티커 순서대로 꼬리를 연결하거나 장애물을 피해 이동하며 꼬리를 모으는 미션을 수행할 수 있다. 두 세트를 이용하면 가족이나 친구와 함께 대결하는 방식으로도 활용할 수 있다.

대결에서는 각자 뱀 본체를 조종해 더 많은 꼬리를 모으거나 지정된 색상의 꼬리를 먼저 수집하는 방식으로 승부를 겨룬다. 모든 꼬리를 연결한 뒤 결승점까지 먼저 도착하는 경주도 가능하다. 참여자가 직접 규칙을 정할 수 있어 인원과 상황에 따라 놀이 방식을 바꿀 수 있다.

회사 측에 따르면 어린이 제품 안전 기준에 따른 KC 안전확인 신고를 완료했으며, 유해물질 관련 시험을 거쳤다. KC 인증을 받은 충전식 배터리도 적용했다고 설명했다.

사진=썸잇 제공

제품에는 놀이 과정에서 활용할 수 있는 음악과 LED 효과도 탑재됐다. 자석 꼬리가 연결될 때마다 뱀의 길이가 늘어나며, 소리와 조명 효과가 더해진다. 색상은 그린과 베이지 두 가지로 구성됐다.

무선 조종기로 전진과 후진, 좌우 이동을 직접 제어하며 장애물을 피하거나 꼬리를 수집하는 방식으로 진행된다. 여러 명이 참여할 경우 직접 규칙을 정해 게임을 진행할 수도 있다.

썸잇 관계자는 “뱀꼬리잡기 RC게임은 직접 조종하는 재미에 자석 꼬리를 모으는 미션과 가족, 친구 간 대결 요소를 더한 새로운 방식의 RC게임”이라며 “아이들이 다양한 미션에 도전하며 성취감을 느끼고, 가족이나 친구와 함께 규칙을 정하고 서로 응원하는 과정에서 소통과 교감의 즐거움까지 경험하길 바란다”고 말했다.

‘뱀꼬리잡기 RC게임’은 썸잇 공식 온라인 스토어와 주요 온라인 쇼핑 채널에서 순차적으로 판매될 예정이다. 제품에 관한 자세한 내용은 썸잇 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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