2021년 대선 경선 ‘정치자금 부정 지출’ 홍준표 캠프 관계자 등 6명 ‘재판행’

정치자금법 위반 혐의를 받는 홍준표 전 대구시장의 선거 캠프 관계자 등이 재판에 넘겨졌다.

대구지방공소청은 정치자금법 위반 혐의로 선거용역업체 대표 박모씨와 당시 홍 전 시장 선거캠프 회계담당자 김모씨 등 6명을 불구속기소 했다고 12일 밝혔다.

홍준표 전 시장이 지난달 27일 정치자금법 위반 혐의로 구속 전 피의자 심문을 받는 측근을 변호하기 위해 대구지법을 찾고 있다. 대구=뉴스1

공소청 등에 따르면 김씨 등은 2021년 국민의힘 대선 경선 당시 이른바 ‘가공거래’(허위거래) 수법을 동원해 홍 전 시장의 선거 캠프 정치자금 2억원을 부정 지출해 빼돌린 혐의를 받는다. 박씨 등은 경선이 종료된 이후에도 허위 증빙서류 등을 이용해 작성한 회계보고서를 선거관리위원회에 제출한 혐의도 함께 받고 있다.

앞서 대구경찰청은 지난 6일 김씨 등 6명을 공소청에 불구속 송치했다. 홍 전 시장은 사건이 불거지자 “내 직원이었던 사람들”이라며 직접 변호를 맡았다. 그는 지난 10일 변호를 위해 대구지방공소청을 찾은 자리에서 기자들과 만나 “사건의 주범은 따로 있다”고 주장했다.

홍 전 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해서도 이번 사건에 대한 경찰의 부실 수사를 주장하며, 제기된 모든 의혹이 자신과 전혀 무관하다는 입장을 고수하고 있다.

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