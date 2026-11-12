독이 된 ‘33년 원톱 체제’… 잇단 불륜 사태로 시총 곤두박질 [젠슨 황 스캔들 파장]

인공지능(AI) 열풍을 이끈 대표 빅테크인 엔비디아가 창업자이자 최고경영자(CEO)인 젠슨 황의 ‘불륜 스캔들’로 최고 위기를 맞았다. 황 CEO는 특유의 추진력과 스타성으로 정보기술(IT) 업계에서도 사내 영향력이 가장 압도적인 인물로 꼽혀왔다. 그만큼 부재 시 타격이 클 수밖에 없다. AI의 미래에 대한 뜨거운 기대감 속 끝없이 성장할 것만 같았던 엔비디아가 ‘CEO 리스크’에 직격탄을 맞으며 휘청거리고 있는 것이다.

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황. 로이터연합

황 CEO 해임 후 그를 대신할 인물에 대해서는 추측만 무성하다. 1993년 창업 이래 33년간 엔비디아가 철저한 황 CEO의 ‘원톱’ 체제로 운영된 영향이 결정적이다. 미국 뉴욕타임스(NYT)가 11일(현지시간) 전직 임원들의 말을 인용해 보도한 내용에 따르면 엔비디아 내부에서는 수년간 후계 구도 수립 필요성이 제기됐지만 황 CEO가 받아들이지 않았다. 승계 구도가 임원진 간 경쟁을 부추기고 분열을 일으킬 수 있다는 생각에서다.



황 CEO는 일반적인 기업의 계층적 보고 체계 대신 임원 약 60명으로부터 직접 보고를 받아 핵심 의사결정을 모두 자신이 직접 내렸다. 이런 독특한 보고 구조로 사내에서 ‘2인자’가 자연스럽게 부상하지 못했고, 황 CEO 퇴장 이후 대신할 인물이 부재한 상황이 도래했다.



그나마 위기에서 ‘구원투수’로 꼽히는 사내 인물이 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)다. 콜레트 CFO는 13년간 재무와 투자유치를 총괄하며 투자자와 소통해 왔다는 점에서 회사 내부와 외부 투자자들을 모두 빠르게 안정시킬 수 있다는 부분을 강점으로 인정받고 있다. 엔비디아 이사회 구성원 일부는 황 CEO 해임 시 임시 수장으로 크레스 CFO를 임명하는 방안을 지지하고 있다고 미 온라인 매체 세마포가 복수 소식통을 인용해 보도하기도 했다.

엔비디아의 기술적 근간인 소프트웨어 플랫폼 ‘쿠다(CUDA)’ 개발 주역인 이언 벅 부사장도 기술 혁신을 다시 도모할 만한 인물이라는 점에서 후계자군으로 거론된다. 황 CEO와 함께 엔비디아를 세운 크리스 말라초스키 역시 창업자라는 상징성으로 위기의 엔비디아를 이끌 차기 수장으로 언급된다. 다만, 이들 모두 초대형 기업으로 성장한 엔비디아를 이끌 역량이 검증되지 않았다는 부분이 위험 요소다.



딸 매디슨 황과 사위 니코 카프레즈, 아들 스펜서 황 등 황 CEO의 가족들도 AI 열풍이 한창인 가운데 사내 중요 부분을 이끌며 활약했지만 역시 자질이 갖춰졌는지 미지수라는 점은 마찬가지다. 또한 황 CEO는 앞서 한 인터뷰에서 “만약 그게(후계가) 스펜서나 매디슨의 포부라면 그들은 그 자리를 스스로 쟁취해야 한다”고 말한 바 있다.



리사 수 AMD CEO와 르네 하스 Arm CEO 등 외부 인물들의 이름이 후계군 명단에 등장하는 것도 이 때문이다. 특히 이 두 사람은 엔비디아의 경쟁사를 이끌며 반도체 경쟁의 첨단을 경험했다는 점을 높게 평가받고 있다. 에릭 슈미츠 구글 전 CEO나 애플의 자체 칩 개발을 주도한 조니 스루지 최고하드웨어책임자(CHO)도 이름이 오르내린다.

엔비디아 로고. 로이터연합

다만, 어떤 인물이 지휘봉을 잡더라도 엔비디아의 변화는 불가피할 것으로 보인다. 이미 IT 업계에서는 엔비디아가 핵심 기업으로 부상한 뒤 이런 전망이 나온 바 있다. 투자운영사 NZS캐피털의 존 배스게이트 펀드매니저는 지난 1월 블룸버그에 “엔비디아 투자자라면 ‘핵심 인물 리스크’를 걱정하지 않을 수 없다”면서 “황 CEO가 없다면 엔비디아는 보다 전통적인 조직구조를 갖춘 기업으로 변화해야 할 것”이라고 지적했다. 급격한 조직구조 변화 속 엔비디아의 미래는 그만큼 불확실해질 수밖에 없다.



이런 불확실성은 엔비디아 주가에 고스란히 반영되고 있다. 엔비디아 주가는 이날 뉴욕증시 정규장에서 2.9% 오른 173.73달러에 마감했으나, 시간외 거래에서는 8.6% 내린 158.78달러에 거래를 마쳤다. 올해 최저 종가인 3월30일의 164.79달러보다도 낮은 수준으로, 순식간의 폭락으로 시가총액도 약 3조8340억달러로 애플과 MS에 밀려 세계 3위로 내려갔다.



엔비디아 주가는 황 CEO의 리스크가 불거진 이번 주에만 주가가 14.9% 하락했고, 시총은 약 6730억달러 증발했다. 지난달 6일 사상 최고가(239.24달러)와 비교하면 한 달여 만에 33.6%나 떨어졌다. 시총은 약 1조9430억달러 감소했다.

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