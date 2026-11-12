한반도 평화 지지 요청·다자 협력 논의… 李대통령, 아세안·에이펙 정상외교 시동

이재명 대통령이 필리핀 마닐라 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 및 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석차 16일부터 3박4일간의 순방길에 오른다. 이 대통령은 역내 주요국과 경제·안보 협력을 강화하고 남북·북미 대화 재개 등 한반도 평화 정착을 위한 국제사회의 지지를 요청할 계획이다.



위성락 국가안보실장은 12일 청와대 춘추관에서 열린 순방 브리핑에서 “역내 주요국과의 실질 협력 강화를 통해 ‘국민과 기업이 체감하는 외교’를 지속 구현하겠다”며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 순방 첫날인 16일 마닐라에서 열리는 한·아세안 정상회의에 참석해 지난해 제시했던 ‘한·아세안 포괄적 전략동반자 관계(CSP) 비전’의 이행 성과를 공유하고, 아세안과의 협력 강화 방안을 논의한다. 이어 한·메콩 정상회의를 통해 핵심광물 협력, 초국가 범죄 공동 대응 방안을 논의한다.



17일 오전에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의에서 미래 협력방향을 제시할 예정이다. 같은 날 오후에는 취임 후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에 참석해 온라인 스캠(사기) 등 역내 주요 현안에 대한 정부의 입장을 표명하고, 한반도 평화공존 구상을 공유할 계획이다.



18일에는 에이펙 정상회의가 열리는 중국 선전으로 이동해 ‘최고경영자(CEO) 서밋’ 일정과 시진핑 중국 국가주석 내외가 주최하는 환영 만찬 등의 일정을 소화한다. 19일 오전에는 에이펙 본회의에 참석해 ‘함께 번영하는 아시아태평양 공동체 구축-개방, 혁신, 협력’을 주제로 정상들과 논의한다.



위 실장은 “(이번 순방에서) 한반도 평화공존 및 공동 성장 정책에 대한 아세안과 에이펙 회원국들의 변함없는 지지를 확인하고, 한반도의 평화와 안정을 위한 긍정적 메시지를 발신하고자 한다”고 밝혔다. 특히 “남북, 북·미 대화 재개와 한반도의 항구적 평화를 정착시키기 위한 우리 정부의 노력에 대해 역내 국가들의 지속적인 지지와 건설적 기여를 당부할 예정”이라고 말했다. 에너지 공급망, 식량안보 등 역내 공동의 도전과제에 대한 해법 논의도 주도한다는 방침이다.



청와대 고위관계자는 순방 기간 별도 양자회담 개최 가능성에 대해 “여러 양자 협의를 준비하고 있다”며 “(협의가) 완결되면 추가로 말씀드리겠다”고 했다. 조현 외교부 장관은 에이펙 정상회의를 앞두고 13∼14일 중국을 방문해 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 회담한다.

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