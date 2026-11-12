강경화 “핵잠 건조·원자력 진전 땐 한·미 협력 강화”

강경화 주미대사가 미국의 한국 핵추진잠수함(핵잠) 건조 지원과 한·미 간 민간 원자력 협력이 진전되면 한·미의 안보 협력이 한층 강화될 것이라고 전망했다.



11일(현지시간) 강 대사는 워싱턴포스트(WP) 기고문에서 지난해 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 합의한 내용을 두고 “한국의 핵잠 건조 계획에 대한 미국의 지원과 민간 원자력 에너지 분야에서의 긴밀한 협력이 명시돼 있다”며 “두 분야에서 진전이 이뤄진다면 우리의 안보 파트너십은 더욱 공고해질 것”이라고 강조했다.

강경화 주미 한국대사. 연합뉴스

이달 초 미국 중간선거에서 민주당이 연방의회 상·하원을 장악하자, 한국의 핵잠 건조 지원 등 한·미 합의 이행에 제약이 있을 수 있다는 관측이 나왔다. 민주당은 전통적으로 핵확산 금지에 정책적 우선순위를 두기 때문이다. 강 대사의 이날 발언은 한·미 정상이 기존에 합의한 양국 간 협력이 차질 없이 추진돼야 한다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.



강 대사는 양국이 합의한 3500억달러 규모의 한국의 대미 투자와 관련해서도 “이 투자는 한국의 경제적 미래를 미국 제조업의 부흥과 연결한다”고 강조했다. 아울러 “이 가운데 2000억달러는 에너지와 첨단기술 산업에, 1500억달러는 조선업에 투입될 예정”이라며 “집중적인 협의를 거쳐 한국은 투자 약속을 미국 내 실질적인 투자로 전환하고 있다”고 설명했다. 트럼프 대통령이 강조해 온 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 투자사업 역시 상업적 타당성과 법적 요건이 충족되면 착수할 것이라고 했다.



강 대사는 인공지능(AI)과 데이터센터, 반도체 등 첨단산업의 성장으로 미국 내 안정적인 전력 수요가 급증하고 있다며 한국의 투자와 기술력이 이런 수요를 맞추는 데 기여할 수 있다고 강조했다. 또 최근 한국의 대미 투자의 약 80%가 미국의 경제 안보와 직결된 분야에 집중됐다고 소개했다. 그는 “양국 협력이 첨단기술과 기타 전략적 분야로 확대되는 가운데 장기적인 성공은 파트너와 약속이 지켜질 것이라는 상호 신뢰에 달려 있다”고 부연했다.

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