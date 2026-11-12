K마운드 ‘와르르’… 호주 타선에 빗장 열린 뒷문

투수들의 난조 속에 한국이 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 호주에 재역전패를 당하며 결승 진출에 암초를 만났다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 대회 첫 경기에서 호주에 7-8로 졌다. 네 점 차로 끌려가던 경기를 대량 득점으로 뒤집었지만 뒷문을 지키지 못하고 다시 역전을 허용하며 씁쓸한 패배를 맛봤다. 4개 팀이 출전해 풀리그를 펼쳐 상위 2팀이 결승에 진출하는 가운데 한국은 일본, 대만 등 만만치 않은 상대들을 남겨 두고 있어 결승 진출이 쉽지 않게 됐다.

악몽의 국대 데뷔전 한국 야구대표팀 투수 김민준(오른쪽)이 12일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 APBC 호주와 경기 1회초에 3점 홈런을 맞자 투수 코치가 마운드에 올라가 이야기하고 있다. 도쿄=AP연합뉴스

한국은 출발부터 선발 투수 김민준(SSG)이 흔들리며 어려운 경기를 해야 했다. 1회초에 볼넷 2개를 내줘 2사 1, 2루로 몰린 김민준은 호주 블레이크 캐빌에게 가운데로 몰린 포크볼을 던졌다가 우중간 펜스를 넘어가는 선제 3점 홈런을 맞았다. 김민준은 3회에도 주자를 내보내고 강판된 뒤 1사 1, 2루에서 마운드를 이어받은 조동욱(한화)이 크리스 버크에게 우전 적시타를 맞아 1점을 더 내주며 한국은 0-4로 끌려갔다.

타선도 침묵하며 힘겨운 경기를 펼치던 한국은 6회말을 빅이닝으로 만들며 경기 분위기를 바꿨다. 조형우(SSG)의 타석 때 대타 김지찬(삼성)이 나서 좌선상을 타고 흐르는 2루타로 돌파구를 만들었다. 1사 후 김주원이 호주 좌완 구원 쿠퍼 모건을 두들겨 왼쪽 관중석 상단에 떨어지는 큼지막한 투런포로 추격을 시작한 한국은 3연속 볼넷으로 엮은 2사 만루에서 김휘집이 오른쪽 펜스 상단을 때리는 싹쓸이 2루타를 날려 5-4로 역전했다. 여기에 박재현의 우전 적시타까지 터지며 6-4로 점수를 벌려 승기를 잡는 듯했다.

그러나 박정민(롯데)이 8회초 2루수 김휘집의 실책으로 주자가 나간 뒤 클레이턴 캠벨에게 좌중간 투런 홈런을 내줘 6-6 동점을 허용했다. 9회에는 최준용(롯데)이 1사 1루에서 4번 타자 버크에게 우중간 2루타를 맞고 결승점을 줬다. 계속된 2사 2루에서 맥스 더링턴이 우중간으로 1타점 2루타를 날려 쐐기를 박았다.

대표팀은 9회 1사 2, 3루 마지막 찬스에서 김도영(KIA)의 희생플라이로 1점을 만회하는 데 그쳤다. 김주원과 김휘집이 장타 두 방씩 터뜨리며 분전했지만 기대했던 홈런왕 김도영은 4타수 무안타에 그쳤다. 우리 투수 중에서는 4회 세 번째 투수로 등판해 2.2이닝 동안 삼진 5개를 솎아내며 1피안타 무실점으로 역투한 좌완 김건우(SSG)가 돋보였다. 대표팀은 13일 오후 7시 같은 장소에서 일본과 2차전을 벌인다.

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