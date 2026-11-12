‘강등권’ 맨유, 캐릭 빼고 포체티노 품는다

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 명문 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마이클 캐릭 감독과 결별했다. 성적 부진에 따른 경질을 공식화한 가운데 후임으로는 마우리시오 포체티노 미국 축구대표팀 감독이 유력하게 거론되고 있다.

맨유는 12일 공식 채널을 통해 “캐릭 감독이 남자 1군 사령탑에서 물러났음을 확인한다”고 발표했다. 구단은 “캐릭 감독은 지난 1월 복귀해 2025∼2026시즌 17경기 중 12승을 거두며 맨유를 프리미어리그 3위로 이끌었다. 당시 리그에서 가장 많은 승점을 기록했지만, 올 시즌 실망스러운 출발 이후 목표 달성을 위해 변화가 필요하다는 어려운 결론을 내렸다”고 설명했다. 이어 “캐릭 감독은 맨유의 레전드이며 앞으로도 영원히 그럴 것”이라며 지난 시즌의 성과와 헌신에 감사를 전했다.

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 명문 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마이클 캐릭 감독과 결별할 예정이다. 오마르 베라다 구단 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터는 공동 구단주 짐 랫클리프와 캐릭 감독의 거취를 논의했으며, 캐릭 감독의 경질에 무게를 둔 것으로 알려졌다.

캐릭 감독은 올 시즌 리그 10경기에서 1승 5무 4패에 그쳐 승점 8로 18위까지 추락했다. 1986∼1987시즌 이후 약 40년 만에 최악의 1부리그 출발로, 리그 8경기 연속 무승이라는 기록도 남겼다. 지난 시즌 팀을 3위로 끌어올렸던 성과에도 부진이 이어지자 구단은 결국 사령탑 교체를 결정했다.

영국 스카이스포츠는 11일(현지시간) 맨유가 포체티노 감독과 차기 사령탑직을 놓고 원칙적인 구두 합의에 도달했다고 보도했다.

후임으로는 포체티노 감독이 유력하게 거론된다. 영국 스카이스포츠는 맨유가 그와 차기 사령탑직을 놓고 구두 합의했다고 보도했고, 미국 스포츠 매체 디애슬레틱은 맨유가 영입을 위해 미국축구협회와 접촉했다고 전했다. 포체티노 감독은 토트넘을 이끌고 손흥민(로스앤젤레스FC)·해리 케인(바이에른 뮌헨)과 함께 2019년 UEFA 챔피언스리그 결승에 진출했다. 2024년 미국 대표팀 지휘봉을 잡아 2026 북중미 월드컵 16강을 이끌기도 했다.

계약 문제가 변수다. 포체티노 감독은 미국축구협회와 2030년 월드컵까지 계약을 연장했으며, 750만파운드(약 133억원)의 바이아웃 조항이 있는 것으로 알려졌다. 디애슬레틱은 미국축구협회가 계약 해지를 위해 바이아웃 지급을 요구할 것으로 전망했다. 포체티노 감독은 다음 주 아이티와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 두 경기를 앞두고 있다.

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