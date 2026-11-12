업황 둔화·과징금 이중고… 증권사 실적 ‘날개 없는 추락’

국고채 입찰 담합 혐의로 역대 최대 규모의 과징금을 부과받은 증권업계의 실적 부담이 커지고 있다. 일부 증권사는 과징금을 반영해 이미 발표한 3분기 실적을 정정했고, 다른 증권사들도 4분기 실적 악화가 불가피할 전망이다. 미래에셋증권도 투자자산 평가손실 등의 여파로 3분기 적자로 돌아서면서 증권업계가 업황 둔화와 과징금 부담이라는 이중고에 직면한 모습이다.



12일 금융투자업계에 따르면 공정거래위원회가 전날 국고채 전문딜러(PD) 10개 증권사와 5개 은행에 부과한 과징금은 총 1조6265억원이다. 이 가운데 증권사 부담액은 1조3760억원으로, 일부 증권사는 과징금을 반영해 3분기 실적 정정에 나섰다.

서울 여의도 증권가. 연합뉴스

KB금융지주는 지난달 발표한 계열사 KB증권의 3분기 잠정실적에 과징금 3322억원을 반영해 전날 정정 공시했다. 이에 따라 KB증권의 3분기 연결 순이익은 기존 2730억원에서 591억원 순손실로 돌아섰다. 키움증권 역시 순이익이 2386억원에서 1778억원으로 감소했다.



다른 증권사들도 이미 발표한 3분기 실적을 정정하거나 4분기에 관련 비용을 반영할 가능성이 있다. 장영임 SK증권 연구원은 “과징금에 따른 재무적 부담은 금융지주보다 증권사가, 증권사 중에서도 중소형 증권사가 클 것”이라며 “대신증권은 이익 규모가 상대적으로 작아 4분기 적자까지 예상된다”고 말했다.



이날 미래에셋증권도 3분기 실적 발표를 통해 적자 전환을 공시한 가운데 공정위 과징금까지 부과받으면서 추가 실적 부담을 떠안게 됐다. 미래에셋증권은 3분기 연결 기준 영업손실 5023억원을 기록하며 전년 동기 영업이익 1조6223억원에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 4056억원으로 전년 동기 3438억원 순이익에서 적자 전환했다. 매출액은 7조5005억원으로 7.1% 감소했다.



증시 변동성에 따른 거래대금 위축과 스페이스X 등 자기자본투자(PI) 자산의 대규모 평가손실이 실적 악화의 주요 원인으로 꼽힌다. 여기에 국고채 담합 과징금 2148억원까지 반영하면 향후 실적 부담은 더욱 커질 전망이다. 회사는 “과징금 부과와 관련, 회계처리 및 재무제표 반영 여부를 검토 중이며 향후 검토 결과에 따라 관련 공시를 정정할 예정”이라고 밝혔다.



다만 증권가는 과징금 부담이 곧바로 증권주의 투자 매력 훼손으로 이어지지는 않을 것으로 보고 있다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 “업황 둔화에 대한 우려로 주가가 이미 크게 조정받은 만큼 추가 비용을 고려하더라도 저평가 매력은 유효하다”고 평가했다. 장 연구원은 “증권사들이 행정소송을 진행한다면 향후 결과에 따라 과징금 일부를 환입받을 가능성도 존재한다”고 내다봤다.

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