에어서울·에어부산도 ‘진에어’로 브랜드 통합

대한항공과 아시아나항공 통합에 따라 양사의 저비용항공사(LCC)인 진에어와 에어서울, 에어부산도 ‘진에어’ 브랜드로 통합출범한다.



국토교통부는 12일 진에어·에어서울·에어부산의 합병을 안전운항체계 구축과 소비자 보호 계획 이행 등을 조건으로 인가했다고 밝혔다. 이에 따라 내년 3월17일에는 대한항공 계열인 진에어를 중심으로 한 통합 LCC가 출범한다. 대한항공과 아시아나항공의 통합 대형항공사(FSC)는 다음달 17일 출범한다.



국토부는 항공사업법에 따른 면허 기준을 적용해 외국인 지배구조와 임원 결격사유, 자본금 및 재무능력, 사업계획의 적정성 등을 심사한 결과 요건을 충족했다고 했다.



공정거래위원회도 3사의 기업결합 신고를 승인했다. 합병 대상 항공사들이 모두 한진그룹 계열사가 된 만큼 기업결합 심사기준상 경쟁제한성이 없는 것으로 추정된다는 판단이다. 이로써 진에어는 지난달 베트남 경쟁위원회 승인에 이어 기업결합에 필요한 국내외 경쟁당국 심사를 모두 마무리했다.



국토부는 다만 통합 항공사 출범일까지 안전운항체계 변경검사와 해외 항공당국의 인허가를 완료하도록 했다. 소비자 보호 계획을 비롯한 합병 관련 이행 상황도 매월 국토부에 보고하도록 조건을 부과했다. 부산을 제2허브로 육성하는 방안도 추진한다. 진에어는 김해공항 국제선 노선을 기존 28개에서 33개로, 주간 운항 횟수를 281회에서 339회로 확대할 계획이다. 승무원과 정비사 등 전문인력을 확충하고 기존 인력의 고용을 승계하는 한편 인위적인 구조조정은 배제하기로 했다. 에어부산의 기존 인프라를 유지하고 김해공항을 독립 정비 거점으로 육성하는 방안도 포함됐다.



국토부는 부산 제2허브 구축 계획의 이행 여부를 지속적으로 점검하고, 대한항공 계열 항공사들의 규모 확대에 대응해 다른 LCC의 경쟁력을 강화하는 방안도 검토할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지