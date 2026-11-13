[경제 단신] 포스코이앤씨, 고창 해상풍력발전 착공 외

포스코이앤씨, 고창 해상풍력발전 착공

포스코이앤씨는 전북 고창 앞바다에 조성되는 76.2㎿(메가와트) 규모 ‘고창 해상풍력 프로젝트’ 공사 계약을 체결하고 이달 착공한다고 12일 밝혔다. 고창 해상풍력발전이 준공되면 일반 가정 약 3만5000가구의 1년간 전력 사용량인 연간 146GWh(기가와트시)의 전력이 생산된다. 총 공사비는 약 2974억원으로, 2029년 8월 준공 및 상업발전이 목표다. 설계부터 자재 조달, 시공까지 공사 전 과정을 포스코이앤씨가 총괄한다.

중기중앙회·전남광주 ‘투자유치’ MOU

중소기업중앙회와 전남광주통합특별시가 12일 ‘중소기업 투자유치 헬프데스크’를 공동 설치·운영하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양 기관은 중기중앙회의 전국적인 기업 네트워크와 투자유치 경험을 활용해 지역 이전을 검토하는 기업에 정보와 지원을 제공할 계획이다. 특히 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터 등 통합특별시의 대형 프로젝트와 연계해 기업 투자유치를 확대한다는 방침이다.

배민, 업주 부담 배달팁 할인 수수료 제외

배달의민족(배민)을 운영하는 우아한형제들은 입점 업주가 부담하는 모든 할인 금액을 수수료 산정에서 제외하도록 배민배달 서비스 이용약관을 변경할 예정이라고 12일 밝혔다. 배민은 기존에도 음식값 할인에 대해서는 할인 후 실제 결제 금액을 기준으로 수수료를 산정했고 지난해 5월부터는 프랜차이즈 가맹본사가 발행한 할인쿠폰 가운데 가맹점주가 부담하는 금액을 수수료 산정에서 제외했다. 이번 조치는 배달팁 할인까지 적용 범위를 확대하는 것이다.

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