광주청사 로비 화면 익명게시글 송출 논란… 전남·광주 노조 갈등 표면화

전남광주통합특별시 출범 이후 청사별 인력 배치 문제를 둘러싼 전남과 광주 공무원노조 간 갈등이 공개적인 신경전으로 번지고 있다.

전남도청공무원노조는 12일 광주청사 로비 대형 화면에 전국공무원노동조합 광주시지부 익명게시판 글과 댓글이 송출되고 있다며 책임 있는 조치를 촉구했다.

광주시청 로비 화면에 송출된 글. 연합뉴스

전남도청노조는 해당 게시글이 전남청사 직원들을 조롱하거나 비하하는 내용으로 비칠 수 있다고 주장했다. 공개된 공간에 익명 글이 노출되면서 광주청사 직원 전체의 의견으로 받아들여져 청사 간 갈등을 키울 수 있다는 우려도 제기했다.

화면에 송출된 글에는 종전 근무지 보장 원칙과 관련한 전남청사 직원들의 입장을 반박하는 내용이 담겼다. 게시글 작성자는 광주청사에서 새로운 업무를 맡은 소수 직렬 직원들의 상황을 언급하며 전남청사 직원들의 주장을 비판했다.

전남도청노조는 인력 배치에도 문제가 있다고 지적했다. 종전 근무지 보장 조항에 따라 광주청사 업무가 전남청사로 이관됐지만 담당 인력이 충분히 배치되지 않아 무안·동부청사에 143명의 결원이 발생했다는 주장이다.

노조는 결원으로 잔류 직원들의 업무 부담이 커지고 직렬에 맞지 않는 인사 배치도 이뤄져 행정서비스에 영향을 줄 수 있다고 밝혔다.

전남도청노조는 익명게시글의 공개 송출에 대한 책임 있는 조치와 함께 청사 간 인사·업무 배치 개선을 요구했다.

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