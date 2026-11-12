가을밤을 수놓을 앙상블필 연주회

브람스의 ‘헝가리 무곡’에서 애니메이션 ‘이웃집 토토로’까지. 클래식 명곡과 스크린 속 친숙한 선율을 한자리에서 만나는 음악회가 열린다.

앙상블필은 제36회 공연 ‘클래식&시네마 힐링 콘서트’를 연다고 12일 밝혔다. ‘브람스에서 토토로까지’를 내세운 이번 무대는 피아노와 현악기·플루트의 실내악에 성악을 더해 클래식과 영화음악을 두루 들려준다.

1부는 브람스 ‘헝가리 무곡 제5번’으로 문을 연다. 베토벤 피아노 3중주 ‘대공’과 슈만 피아노 5중주에서 각각 1악장을 연주한다. 생상스 ‘죽음의 무도’와 드보르자크 교향곡 9번 ‘신세계로부터’ 4악장도 프로그램에 담았다.

2부는 영화·애니메이션 음악과 팝에 오페라 아리아를 더한다. 푸치니 오페라 ‘잔니 스키키’ 중 ‘오 사랑하는 나의 아버지’를 비롯해 영화 ‘쉰들러 리스트’ 주제곡과 애니메이션 ‘이웃집 토토로’ 음악을 들려준다. 영화 ‘노팅 힐’ 삽입곡으로 알려진 ‘쉬(She)’와 그룹 아바(ABBA)의 대표곡을 엮은 메들리도 연주한다. 소프라노와 바리톤이 함께 부르는 사랑의 2중창 ‘어 러브 언틸 디 엔드 오브 타임(A Love Until the End of Time)’도 마련했다.

앙상블필은 클래식 대중화와 문화예술 나눔을 목표로 2020년부터 연주 활동을 이어온 단체다. 학교와 도서관은 물론 병원·복지관·시장·놀이터 등 다양한 일상 공간을 찾아 관객을 만나왔다. 이번 공연도 클래식에 익숙하지 않은 관객이 편하게 다가올 수 있도록 친숙한 선율을 중심으로 꾸렸다.

소프라노 박경희와 바리톤 이원일이 출연한다. 피아노 김성애·김예솜과 바이올린 송승희·유리 외에 비올라 양지현·첼로 이혜영·플루트 박현정이 함께 무대에 오른다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지