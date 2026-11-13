스마트폰 뺏자 TV에 빠진 아들…‘퀴즈로 푸는 TV’ 개발한 아버지

중국의 한 아버지가 인공지능(AI)을 활용해 아들의 TV 시청 습관을 바꾸는 시스템을 개발해 화제다. TV를 10분간 시청하면 화면에 교과목 문제가 자동으로 나타나고, 정답을 맞혀야 다시 영상을 볼 수 있도록 만든 것이다.

11일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 중국 현지 매체 등에 따르면 중국 광둥성 선전에 거주하는 허모씨는 AI를 이용해 가정용 TV에 ‘퀴즈 잠금’ 기능을 설치했다.

대리운전 기사로 일하는 허씨는 자신이 집을 비운 사이 중학교 1학년인 아들이 TV를 지나치게 오래 시청하는 점을 걱정했다. 스마트폰과 태블릿을 사용하지 못하게 하자 아들이 TV에 집중하기 시작한 것이다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

이에 허씨는 지난 10월 AI 도구에 자신의 아이디어를 설명하고 TV 시청을 제한하는 프로그램을 만들도록 요청했다. 코딩 전문가가 아닌 그는 AI가 제시한 설계와 코드를 바탕으로 프로그램을 수정하며 시스템을 완성했다.

해당 프로그램은 TV를 시청한 지 10분이 지나면 자동으로 화면에 문제를 띄운다. 중국어와 수학, 영어 등 세 과목을 중심으로 아들의 교과서와 학교 진도에 맞춰 문제가 출제된다. 정답을 맞히면 TV 시청이 이어지지만, 틀리면 추가 문제를 풀어야 한다. 틀린 문제는 별도로 기록되며 AI가 학습 여부를 판단할 때까지 형태를 바꿔 다시 출제하는 기능도 갖췄다.

아들은 처음에 문제 화면이 나타나자 아버지가 만든 시스템이라는 사실을 알아차리고, TV 전원을 껐다 켜는 방식으로 제한을 피하기도 했다. 이후에는 프로그램을 삭제하는 방법까지 찾아냈다. 허씨는 이런 허점을 발견할 때마다 시스템을 수정하고 보완했다.

그는 “아들이 문제 풀이를 생각보다 즐기는 모습을 보고 놀랐다”면서 문제 난도도 점차 높일 계획이라고 밝혔다. 다만 아들의 TV 시청을 무조건 금지하는 것이 프로그램을 만든 목적은 아니라면서, 아들이 시스템을 뚫을 방법을 찾으면 자신은 다시 보완하는 식으로 부자간의 ‘공방전’을 이어가겠다고 덧붙였다.

이 사연이 중국 사회관계망서비스(SNS)에 알려지자 다른 학부모들의 관심도 이어졌다. 프로그램 제작 방법을 알려 달라는 요청이 잇따랐지만 허씨는 “TV 제조사마다 설정과 보안 방식이 달라 사용 설명서를 만드는 데 시간이 필요하다”고 설명했다.

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