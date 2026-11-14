[포토에세이] 형형색색 오토바이 헬멧의 ‘패션쇼’

할아버지와 할머니 눈에 손주는 예쁘기만 하다. 떼를 쓰거나 잘못을 해도 타이르기보다 웃어넘긴다. 자식 눈치가 보여서도 그렇고, 양육의 고단함을 직접 감당하지 않기 때문일 게다. 아이를 키우는 부모 처지는 다르다. 영유아를 돌보는 일은 고된 노동에 가깝다. 한 명도 벅찬데 둘 이상이면 수고로움은 배가 된다. 아이들이 어지럽힌 자리는 치워도 끝이 없고, 잠투정