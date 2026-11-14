[포토에세이] 형형색색 오토바이 헬멧의 ‘패션쇼’

베트남 호찌민의 한 대형마트에 형형색색의 오토바이 헬멧이 빼곡히 걸려 있다. 검은색과 흰색의 단순한 디자인부터 화려한 무늬와 귀여운 캐릭터가 그려진 헬멧까지 색상과 모양도 가지각색이다. 오토바이가 주요 교통수단으로 자리 잡은 베트남에서 헬멧은 단순한 안전장비를 넘어 자신만의 개성을 표현하는 패션 아이템이기도 하다. 알록달록한 헬멧들이 오토바이로 가득한 호찌민 거리의 일상을 보여준다.
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호찌민=이재문 기자
베트남 호찌민의 한 대형마트에 형형색색의 오토바이 헬멧이 빼곡히 걸려 있다. 검은색과 흰색의 단순한 디자인부터 화려한 무늬와 귀여운 캐릭터가 그려진 헬멧까지 색상과 모양도 가지각색이다. 오토바이가 주요 교통수단으로 자리 잡은 베트남에서 헬멧은 단순한 안전장비를 넘어 자신만의 개성을 표현하는 패션 아이템이기도 하다. 알록달록한 헬멧들이 오토바이로 가득한 호찌민 거리의 일상을 보여준다.
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