두산에너빌리티, 3년 연속 동반성장지수 ‘최우수’…명예기업 선정

두산에너빌리티가 대·중소기업 간 상생 협력의 공로를 인정받아 동반성장지수평가에서 3년 연속 최고 등급을 달성했다.

12일 두산에너빌리티에 따르면 동반성장위원회가 발표한 ‘2026년(2025년 실적 기준) 동반성장지수평가’에서 최우수 등급을 획득했다.

두산에너빌리티 창원 본사에서 진행된 ‘2026년 두산에너빌리티 파트너스 데이’에서 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 두산에너빌리티 제공

특히 3개년 연속으로 최우수 등급을 받으면서 ‘최우수 명예기업’에 이름을 올리는 영예를 안았다.

동반성장지수 평가는 대기업과 중소기업의 공정한 거래 관계 구축과 상생 협력을 촉진하기 위해 매년 시행된다.

동반위의 동반성장 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래 협약 이행평가 결과를 합산해 최우수부터 매우미흡까지 총 5개 등급으로 나뉜다.

올해는 평가에 참여한 231개 기업 가운데 두산에너빌리티를 포함한 43개사가 최우수 등급을 받았다.

두산에너빌리티는 그동안 협력사의 실질적인 성장을 돕기 위해 다방면으로 상생 활동을 펼쳐왔다.

우선 890억원 규모의 동반성장펀드를 조성해 1·2차 협력사에 저금리 대출을 지원하며 자금난 해소에 힘을 보태고 있으며, 매년 ‘파트너스 데이’를 열어 현장 소통을 강화하고 있다.

또한 원전과 소형모듈원전(SMR), 가스터빈 등 주력 수출 프로젝트를 함께 수행하는 협력사들이 까다로운 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 규제에 원활히 대응할 수 있도록 맞춤형 교육과 공급망 컨설팅도 적극 지원 중이다.

앞으로도 두산에너빌리티는 협력사와의 선순환 파트너십 구축을 위해 동반성장펀드 운용을 비롯해 △ESG 및 탄소국경조정제도(CBAM) 대응 역량 강화 △오픈이노베이션 사업 지원 △성과공유제 활성화 등 실효성 있는 상생 프로그램을 이어갈 방침이다.

김동철 두산에너빌리티 관리부문장은 “협력사와의 두터운 신뢰를 바탕으로 함께 땀 흘려온 노력이 값진 결실로 이어졌다”며 “급변하는 글로벌 통상 환경 속에서 협력사의 기술 경쟁력 강화와 ESG 역량 향상을 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.

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