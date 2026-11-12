[속보] 李 대통령 “국내 자본시장은 여전히 저평가된 매력적인 투자 대상”

이재명 대통령은 “거시경제 기초 체력과 기업의 경쟁력을 놓고 보면 국내 자본시장은 여전히 저평가된 매력적인 투자 대상”이라고 12일 강조했다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 수석보좌관회의를 주재하고 “단기 변화에 일희일비하지 않고, 우리 자본시장이 제대로 평가받는 환경을 조성하는 데 보다 집중해야 한다”며 이처럼 밝혔다.

이어 “자본시장의 건강한 발전이 기업 성장과 국민 자산 증식으로 이어지고, 국민 경제의 획기적 도약을 이끌어내도록 제도·정책적 노력을 지속해야겠다”고도 강조했다.

이 대통령은 “모두가 아는 것처럼 자본시장은 대한민국 경제의 지속 성장을 위한 핵심 토대”라며 “자본시장이 기업의 혁신과 투자를 뒷받침해 국민 경제 발전을 견인하고, 이것이 다시 자본시장을 튼튼하게 하는 선순환 구조를 만들어야 더 큰 경제적 도약이 가능하다”고도 짚었다.

특히 “우리 정부 출범 후 세 차례에 걸친 상법 개정으로 기업의 지배구조 투명성이 높아지고, 주주 권익 보호장치도 다양하게 마련됐다”고 돌아보기도 했다.

그러면서도 “아직 많이 부족하다”며 “여기에 그치지 말고 이러한 성과를 바탕으로 우리 자본시장이 세계적 경제력을 갖춘 신뢰받는 선진 시장으로 거듭나게 고삐를 더욱 조여야할 것”이라고 이 대통령은 당부했다.

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