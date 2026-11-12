李대통령 "국내 자본시장 여전히 저평가…생태계 혁신 박차"

이재명 대통령은 12일 "최근 대외환경 불안정 등으로 국내 시장이 많은 영향을 받고 있으나, 거시경제 기초체력과 기업 경쟁력을 놓고 보면 국내 자본시장은 여전히 저평가된 매력적 투자대상"이라고 말했다.



이 대통령은 이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 이같이 언급하면서 "단기 변화에 일희일비하지 않고 우리 자본시장이 제대로 평가받는 환경을 조성하는 데 보다 집중해야 한다"고 강조했다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 "다행히 우리 정부가 출범한 이후 세 차례 상법 개정으로 기업 지배구조의 투명성이 높아지고 주주 권익의 보호 장치가 다양하게 마련됐다"면서도 "아직 많이 부족하다. 이에 그치지 말고 고삐를 더욱 조여야 한다"고 주문했다.



이어 "자본시장의 건강한 발전이 기업 성장과 국민 자산 증식으로 이어지고 국민 경제의 획기적 도약을 끌어낼 수 있도록 제도적·정책적 노력을 지속해야 한다"고 말했다.



구체적으로는 "기업 가치 제고와 주주환원 확대를 위한 개혁을 일관되고 속도감 있게 추진하는 동시에, 장기 투자 활성화 대책을 다각도로 수립해야 한다"며 "혁신적 기술을 가진 기업이 자본을 원활히 조달할 수 있도록 코스닥 시장 육성과 벤처 캐피탈 생태계 혁신에 박차를 가하겠다"고 약속했다.



균형 발전의 필요성도 부각했다.



이 대통령은 "모든 국민이 성장의 기회와 과실을 고루 누리려면 전국 각 지방이 경제 발전의 주역이 돼야 한다"며 "지방마다 특성과 강점을 극대화한 전략산업을 육성하고, 이에 필요한 재정·금융지원 및 규제혁신에 집중해야 한다"고 밝혔다.



3대 메가 프로젝트와 관련해서도 "청와대와 정부는 기존 관행과 제약을 뛰어넘는 창의적이고 과감한 해법을 적극적으로 모색해달라"고 당부했다.



아울러 이 대통령은 "인공지능(AI) 중심의 산업구조 대전환이 가속하면 할수록 기존 주력산업을 고도화하는 노력이 더욱 절실하다"며 "자동차·조선·철강·석화 등 전통 제조업이 시대의 변화에 맞춰 역량을 강화할 수 있도록 지원책을 강구해야 한다"고 말했다.



동시에 "혁신의 물결이 대기업뿐 아니라 중소·중견 기업으로도 확산하도록 해야 한다. 특히 전후방 연관 효과가 큰 자동차 부문의 경우 전기차와 자율주행차에 있어서도 세계 최고의 경쟁력을 갖추기 위한 적극적이고 과감한 대책을 강구해달라"고 지시했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지