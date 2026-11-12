가격 인하 나선 마루가메 우동…소비세 인하 앞두고 日 외식업계 눈치싸움

일본의 유명 우동 체인 ‘마루가메제면’이 25일부터 주력 메뉴 가격을 내리기로 했다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 12일 전했다. 내년 4월부터 식료품 소비세율을 8%에서 1%로 내리기 위한 법안이 최근 중의원(하원)을 통과한 가운데 고객을 빼앗기지 않으려는 외식업계의 눈치 싸움이 시작됐다는 평가다.

보도에 따르면 가격 인하 대상은 기본 우동인 가케우동(440엔·약 3660원→390엔·3250원), 날계란을 넣어 비벼 먹는 가마타마우동(550엔→490엔), 갓 구운 소고기를 올린 야키타테니쿠우동(890엔→840엔) 등 다섯 종류다. 50엔, 60엔 정도가 저렴해져 인하율은 최대 11%에 이른다. 소비세율 인하로 예상되는 세후 가격 인하율 약 6.5%를 웃도는 수치다.

일본 식료품 소비세율 감경안의 국회 논의가 진행 중인 가운데 마루가메제면이 주력 우동 가격을 25일부터 인하하기로 했다. 마루가메제면 홈페이지 캡처

이를 통해 고객이 늘어난다면 단가 감소분을 메울 수 있다는 것이 마루가메제면 측 계산이다. 주력 제품을 보다 저렴한 가격으로 제공하는 대신 튀김 등 주문이 늘어나는 상황도 기대하고 있다. 가격을 인하하더라도 양은 그대로 한다는 것이 마루가메의 방침이다.

이번 가격 인하는 소비세율 인하에 선제적으로 대응한다는 의미가 있다. 식료품 소비세율이 8%에서 1%로 낮아지면 슈퍼, 마트 등에서 구입하는 식재료는 저렴해지는 반면 매장 내에서 먹는 음식에는 종전 소비세율 10%가 그대로 붙는다. 소비세율 격차가 기존 2%포인트에서 9%포인트로 늘어나는 만큼 소비자 입장에서는 외식비 부담이 증가하는 셈이 된다.

야마구치 히로시 마루가메제면 사장은 닛케이에 “감세가 시작되고 나서 (대처)하면 늦다. 조기에 가격 인하를 결정했다”고 말했다.

앞서 마루가메제면은 식재료비와 인건비 등 상승에 따라 인기 제품 가격을 인상한 바 있다. 그러나 이후 고객 수 증가 둔화 현상을 겪었고, 소비세 감세로 가격 차가 더 벌어진다면 고객이 더 빠질 수 있다는 우려가 컸다고 한다.

일부 다른 외식 체인에서도 비슷한 움직임이 일고 있다. 고깃집 안라쿠테이는 9월부터 무한리필 기본 코스 가격을 약 11% 낮춘 3608엔으로 책정했다. 스테이크노돈 역시 밥과 빵을 무료로 추가해 먹을 수 있는 치킨 스테이크 점심 메뉴를 약 200엔 내린 869엔에 판매하기 시작했다.

매장 식사와 달리 인하된 소비세율이 적용되는 포장·배달에 승부를 거는 곳도 등장했다. 웬디스 재팬은 타피오카 음료 배달 사업을 시작했고, 패밀리 레스토랑 가스토 메뉴를 배달하는 ‘고스트 레스토랑’도 문을 열 계획이다.

외식업계의 매장 운영 비용 부담이 점점 커지는 가운데 이 같은 고육책이 얼마나 효과를 거둘지는 미지수이다. 일본 정부는 외식업계 지원을 위해 코로나19 때와 비슷한 식사권 발행을 검토 중이지만 “2년간 이어지는 소비세 감세의 영향을 일시적인 수요 촉진책으로 메우기는 어렵다”(노무라종합연구소)는 지적이 나온다.

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