빠니보틀, 예능 출연 늘린 이유는…“돈은 유튜브가 훨씬 많이 벌지만”

구독자 261만명을 보유한 여행 크리에이터 빠니보틀(본명 박재한)이 최근 예능 프로그램 출연을 늘린 이유를 밝혔다. 방송 활동이 수익을 높이기 위한 선택이라는 일각의 시선과 달리, 새로운 경험을 할 수 있다는 점에서 재미를 느끼고 있다는 설명이다.

빠니보틀은 지난 10일 공개된 유튜브 채널 ‘강지영의 동그라미’ 영상에 전 프로바둑기사 이세돌과 함께 출연해 방송 활동과 유튜브 수익에 관한 생각을 전했다.

유튜브 채널 ‘강지영의 동그라미’ 캡처

이날 진행자 강지영은 빠니보틀에게 방송 출연을 결정하는 나름의 기준이 있을 것 같다며 출연 배경을 물었다. 이에 빠니보틀은 방송 출연이 늘어난 것을 두고 제기되는 오해를 언급했다. 그는 “많은 분이 ‘돈 벌려고 여행은 안 가고 맨날 방송만 한다’고 생각하시는데 유튜브가 훨씬 돈을 많이 번다”고 말했다.

방송 출연을 늘린 이유는 수익보다 재미에 있다는 게 그의 설명이다. 빠니보틀은 “여행은 워낙 많이 가서 사실 요즘에는 그렇게 재미를 못 느끼고 있다”며 “방송은 안 해봤던 것들을 많이 하고 여행이 아닌 다른 분야도 다루니까 재미있어서 많이 나가는 편”이라고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘강지영의 동그라미’ 캡처

다만 그는 방송 활동에 집중하면서 수입은 오히려 줄었다고 털어놨다. 빠니보틀은 “그러다 보니 요즘 돈을 많이 못 벌어서 다시 이제 다시 유튜브를 해야 한다”고 농담조로 덧붙여 웃음을 자아냈다.

2012년 유튜브 채널을 개설한 빠니보틀은 세계 여러 나라의 문화와 일상, 여행 경험을 담은 콘텐츠로 인기를 얻었다. 현재 약 261만명의 구독자를 보유하고 있으며 MBC ‘태어난 김에 세계일주’ 시리즈와 ENA ‘지구마불 세계여행’ 등 방송 예능 프로그램에 출연하며 활동 영역을 넓혀왔다.

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