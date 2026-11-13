빠니보틀, 예능 출연 늘린 이유는…“돈은 유튜브가 훨씬 많이 벌지만”

구독자 261만명을 보유한 여행 크리에이터 빠니보틀(본명 박재한)이 최근 예능 프로그램 출연을 늘린 이유를 밝혔다. 방송 활동이 수익을 높이기 위한 선택이라는 일각의 시선과 달리, 새로운 경험을 할 수 있다는 점에서 재미를 느끼고 있다는 설명이다.
빠니보틀은 지난 10일 공개된 유튜브 채널 ‘강지영의 동그라미’ 영상에 전 프로바둑기사 이세돌과 함께 출연해 방송 활동과 유튜브 수익에 관한 생각을 전했다.
이날 진행자 강지영은 빠니보틀에게 방송 출연을 결정하는 나름의 기준이 있을 것 같다며 출연 배경을 물었다. 이에 빠니보틀은 방송 출연이 늘어난 것을 두고 제기되는 오해를 언급했다. 그는 “많은 분이 ‘돈 벌려고 여행은 안 가고 맨날 방송만 한다’고 생각하시는데 유튜브가 훨씬 돈을 많이 번다”고 말했다.
방송 출연을 늘린 이유는 수익보다 재미에 있다는 게 그의 설명이다. 빠니보틀은 “여행은 워낙 많이 가서 사실 요즘에는 그렇게 재미를 못 느끼고 있다”며 “방송은 안 해봤던 것들을 많이 하고 여행이 아닌 다른 분야도 다루니까 재미있어서 많이 나가는 편”이라고 밝혔다.
다만 그는 방송 활동에 집중하면서 수입은 오히려 줄었다고 털어놨다. 빠니보틀은 “그러다 보니 요즘 돈을 많이 못 벌어서 다시 이제 다시 유튜브를 해야 한다”고 농담조로 덧붙여 웃음을 자아냈다.
2012년 유튜브 채널을 개설한 빠니보틀은 세계 여러 나라의 문화와 일상, 여행 경험을 담은 콘텐츠로 인기를 얻었다. 현재 약 261만명의 구독자를 보유하고 있으며 MBC ‘태어난 김에 세계일주’ 시리즈와 ENA ‘지구마불 세계여행’ 등 방송 예능 프로그램에 출연하며 활동 영역을 넓혀왔다.
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