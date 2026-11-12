시진핑 “조국통일은 역사적 사명…대만 독립 활동엔 여지 안 남겨”

시진핑 중국 국가주석이 현대 중국의 국부 격인 쑨원 탄생 160주년을 맞아 대만과의 조국 통일을 반드시 실현하겠다는 의지를 밝혔다.

시진핑 중국 국가주석. 베이징=AP연합

12일 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 쑨원 탄생 160주년 기념 행사에서 “대만 문제를 해결하고 조국의 완전한 통일을 이루는 것은 중국공산당의 변함없는 역사적 사명이자 모든 중국인의 공통된 염원”이라고 강조했다.

시 주석은 쑨원이 국가 통일과 민족 결속을 일관되게 지키고 국가와 민족을 분열시키는 언행에 반대했다고 평가하면서 양안(중국과 대만)이 조국 통일을 위해 함께 노력해야 한다고 말했다.

그는 “앞으로도 우리는 ‘평화통일·일국양제’ 정책을 견지하고 ‘하나의 중국’ 원칙과 ‘92공식’(1992년 중국과 대만이 ‘하나의 중국’을 인정하되 각자 해석을 달리하는 데 합의했다는 개념)의 토대 위에서 대만 각계 인사와 양안 관계 및 조국 통일에 대해 대화와 협의를 진행할 용의가 있다”고 밝혔다.

이어 “대만의 현실과 대만 동포들의 이익, 감정을 충분히 고려할 것”이라면서도 “어떠한 형태의 대만 독립 활동에도 여지를 남기지 않을 것”이라고 선을 그었다.

시 주석은 양안 동포를 혈연으로 이어진 한 가족으로 규정하며 “대만의 미래는 조국 통일에 달려 있고 대만 동포들의 이익과 행복은 중화민족의 위대한 부흥과 밀접하게 연결돼 있다”고 강조했다.

이날 행사에는 시 주석과 리창 국무원 총리 등 중국 최고지도부, 쑨원 유족 대표, 홍콩·마카오·대만 주요 인사 대표 등 약 3000명이 참석했다.

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