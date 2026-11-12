상어 ‘부캉이’ 이어 돌고래 ‘안목이’도 바다 복귀

지난 7월 강릉 앞바다에서 구조돼 치료를 받아온 남방큰돌고래 ‘안목이’가 고향 제주 바다로 돌아갔다.

해양수산부는 12일 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 인근 해상에서 안목이를 방류했다고 밝혔다.

해양수산부 관계자 등이 7월 강릉항에서 구조한 남방큰돌고래 ‘안목이’를 12일 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 인근 해상에 방류하고 있다. 사진=해양수산부 제공 영상 캡처

안목이는 이날 오전 10시46분쯤 한국해양환경공단 해양조사선 3호 뒤편 데크의 작은 수조 안에서 크레인으로 인양됐다. 곧이어 가두리 위 방수포로 내려져 관계자들의 마지막 보살핌을 받았다. 이후 오전 10시56분쯤 가두리 물속으로 들어갔으며, 11시6분쯤 가두리 바깥의 완전한 자연으로 돌아갔다.

안목이는 지난해부터 강릉항(옛 안목항)에서 혼자 생활하며 선박 등을 따라다녀 화제가 됐던 어린 남방큰돌고래다. 선박 프로펠러에 접근하는 과정에서 허리 부위 피부가 약 20㎝ 찢어지는 등 상처를 입었고, 방치할 경우 폐사 위험이 크다고 판단한 해수부는 지난 7월15일 구조에 나섰다.

이후 해양동물 전문 구조·치료기관인 울산 장생포 고래생태체험관으로 이송되어 별도 수조에서 넉 달간 치료와 재활을 받았다. 해양수산부는 “현재 안목이의 부상 부위는 완치됐으며, 살아있는 먹이 사냥 능력과 유영 능력도 정상 수준으로 회복된 것을 확인했다”고 전했다.

해양수산부 관계자 등이 7월 강릉항에서 구조한 남방큰돌고래 ‘안목이’를 12일 서귀포시 안덕면 사계리 용머리해안 인근 해상에 방류하고 있다. 해양수산부 제공 영상 캡처.

이번 이송 및 방류 작업에는 해양수산부를 비롯해 국립해양생물자원관, 해양환경공단, 해양동물 전문 구조·치료기관 8곳 소속 수의사와 아쿠아리스트 등이 참여했다.

해수부는 안목이에게 위성위치추적장치(1~3개월가량 신호 발신 후 자연 탈락)를 부착해 이동 경로를 확인하고 야생 적응 여부를 지속해서 살필 계획이다.

서정호 해수부 해양정책실장은 “이번 방류는 야생에서 구조한 돌고래를 전문적으로 치료한 뒤 다시 자연으로 돌려보내는 전 세계적으로도 찾아보기 드문 사례”라며 “방류 이후에도 안목이가 야생에 잘 적응하는지 계속해서 살피겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지