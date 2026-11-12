17세 소녀 '6·25 참전' 감사 편지에... 영국 노병 “이제 네가 29번째 가족이 되었단다”

국가보훈부는 지난 11일 부산 유엔기념공원에서 열린 ‘제20회 유엔참전용사 국제추모의 날 기념식’ 헌정공연 영상에서 영국 참전용사의 가족이 된 17세 소녀의 사연이 소개됐다고 12일 밝혔다.

주인공은 박채은 양이다.

박 양은 어린 시절부터 유엔 참전용사들의 이야기에 관심을 갖고 도서관과 오래된 서점을 찾아 참전용사들의 이름과 고향을 확인했다.

박채은 양(오른쪽)이 권오을 국가보훈부 장관과 셀카를 찍고 있다. 보훈부 제공

또 유엔 참전국 22개국의 전투 기록과 당시 신문 등 1차 사료를 조사·수집해 왔다.

특히 박 양은 자료를 조사하던 중 찰스 와일리 영국 참전용사의 군 복무 기록에서 ‘Boy Seaman(소년 선원)’이라는 계급을 발견했다.

자신과 비슷한 나이의 소년이 6·25전쟁 당시 바다 위에서 포격 임무를 수행했다는 사실에 깊은 인상을 받아 감사의 편지를 준비했다.

박 양은 와일리 참전용사가 손자와 함께 지난해 국제추모의 날 기념식 참석차 방한했을 때 직접 쓴 편지를 전달했다.

편지에는 “한국에는 당신을 영원히 기억하고, 당신의 이야기를 이어갈 가족이 있다는 걸 잊지 말아 주세요”라는 내용을 담았다.

와일리 참전용사는 지난해 11월 14일 영국으로 돌아간 뒤 박 양에게 답장을 보냈다.

그는 자신의 가족을 소개하며 “원래 우리 가족은 28명이었는데, 이제 네가 29번째 가족이 되었단다. 우리 가족이 된 걸 환영한다”고 적었다.

또 열일곱 살 때 기관총알과 포탄에 둘러싸여 두려웠던 기억을 전하며 “아흔둘의 나이가 된 지금, 건강하게 살아 있음에 감사하고 부산에 새로운 친구가 생겨서 감사할 따름”이라고 밝혔다.

박 양은 이 편지를 계기로 “참전용사의 희생을 기억하고 그분들의 이야기를 세상에 알리겠다는 약속의 의미를 더욱 깊이 새기게 됐다”고 말했다.

영국 참전용사가 박채은 양에게 보낸 편지. 보훈부 제공

박 양은 유엔 참전국의 참전 역사와 참전용사들의 이야기를 미래세대가 쉽게 이해하고 공감하도록 재구성한 글로벌 평화 아카이브 ‘One Sky, 22 Stars’를 구축중이다.

현재는 재한유엔기념공원에서 프로보노 연구원으로 활동하며 유엔기념공원 안장자들의 생애 정보와 관련 자료도 연구하고 있다.

박 양은 “참전용사들이 보여준 숭고한 결단과 희생을 저와 같은 미래세대가 함께 기억하고 감사의 마음을 전하는 문화가 확산하길 바란다”고 밝혔다.

권오을 국가보훈부 장관은 기념식장에서 박 양의 사연을 접한 뒤 같은 날 열린 유엔참전국 감사 오찬에 박 양을 초대해 감사의 뜻을 전하고, 참석한 유엔 참전용사들에게 소개했다.

권 장관은 “전쟁을 겪지 않은 10대 청소년이 유엔 참전영웅들의 숭고한 헌신을 스스로 기록하고, 국경과 세대를 넘어 감사와 가족의 정을 나누는 모습에서 대한민국 보훈의 밝은 미래를 본다”고 말했다.

이어 박 양의 활동이 청소년과 청년 세대 전반에 참전용사를 기리는 자발적인 보훈 실천으로 확산하기를 기대한다는 뜻을 밝혔다.

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