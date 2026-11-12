'3대 메가프로젝트' 충청에서 시작…李 대통령·이재용 회장 나란히 '첫 삽' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 대화하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 축사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재용 삼성전자 회장이 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 환영사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 화이팅을 외치고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 대화하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 12일 충남 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 착공기념 시삽을 하고 있다. 왼쪽부터 전영현 삼성전자 대표이사, 오세현 아산시장, 박수현 충남도지사, 김정관 산업부 장관, 이 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 박문성 삼성전자 우수직원, 김영재 대덕전자 대표, 소주원 충남대학생. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 12일 오전 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 정부가 중점적으로 추진하는 대규모 지역 투자 사업인 '3대 메가프로젝트'의 본격적인 시작을 알린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석해 이재용 삼성전자 회장과 함께 첫 삽을 떴다.

이재용 삼성전자 회장은 이 대통령이 입장할 때부터 함께했고 착공식 내내 옆자리를 지켰다. 평소와 달리 안경을 쓰지 않은 모습의 이 회장은 환영사에서 "대통령님의 리더십 아래에 중앙과 지방정부, 그리고 기업이 함께 힘을 모으면 국가 대도약의 전기를 마련할 수 있다고 확신한다"며 "저희가 더 큰 책임감을 갖겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이 회장의 발표를 듣고 웃으며 박수를 쳤고, 이 회장이 착석하기에 앞서 다시 인사하자 고개를 끄덕이며 화답했다.

이 대통령 역시 축사에서 이 회장을 공개적으로 언급하고 "오늘 우리가 함께 뜬 첫 삽이 충청의 눈부신 도약을 넘어 누구도 넘볼 수 없는 '대체불가 대한민국'을 세우는 굳건한 디딤돌이 되기를 기대한다"며 삼성전자 임직원과 투자 기업, 충청권 시민과 지방정부에 두루 감사를 표했다.

이 대통령은 축사를 마친 뒤 이 회장에게 다시 손을 뻗어 악수를 건넸고, 자리에서 일어나 기다리던 이 회장은 허리를 숙여 인사했다.

행사에 참석한 충남대학교 학생이 상생 협력 메시지를 발표할 때 이 대통령과 이 회장이 나란히 앉아 환하게 웃었다.

착공식의 마지막 순서로 이 대통령은 이 회장을 비롯한 정부·기업·지방정부 관계자들과 함께 첫 삽을 뜨는 세레머니를 했다. 참석자들은 "대한민국 초격차, 충청에서 화이팅"이라고 구호를 외쳤다.

이 대통령은 이날 이 회장의 안내를 받아 온양 공장의 주력 생산 제품인 'TSP(Test & System Package)'에 직접 서명을 남긴 뒤, 현장에서 열린 메가프로젝트 4차 민관합동 점검 회의를 직접 주재했다.

이 대통령은 모두발언에서 "경제가 성장해야 우리 국민들의 희망도 생겨난다"며"현장 기업인 여러분이 갖고 계신 어려움은 저희가 적극적 선제적으로 개선해나가겠다"고 말했다.

또한 이 대통령은 "3대 메가 프로젝트를 발표한 이후 넉달 간 정부와 기업이 속도전을 넘어 전격전을 해 왔다"며 "실제로 현장에서 점점 변화가 가시화되고 있다"고 평가했다.

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