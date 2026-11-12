젠슨 황 후계자로 애플 스루지 거론…CFO가 임시수장 맡을 듯

젠슨 황을 대신할 엔비디아 임시 최고경영자(CEO)로 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 유력하게 거론되고 있는 것으로 나타났다.



정식으로 회사를 이끌 차기 CEO 후보군은 아직 전모가 드러나지 않았지만, 애플의 자체 칩 개발을 주도한 조니 스루지 최고하드웨어책임자(CHO)가 포함된 것으로 전해졌다.



엔비디아 이사회 구성원 일부는 황 CEO가 해임될 경우 임시 수장으로 크레스 CFO를 임명하는 방안을 지지하고 있다고 미 온라인 매체 세마포가 복수 소식통을 인용해 11일(현지시간) 보도했다.

이언 벅 부사장(왼쪽)과 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO). 엔비디아 홈페이지·블로그 캡처

크레스 CFO는 황 CEO를 제외하고 엔비디아 임원들 중 대외적으로 가장 널리 알려진 인물이며 13년간 회사에 재직해온 만큼 회사 상황에도 정통하다.



시스코와 마이크로소프트(MS)의 재무 부문에서도 근무한 전력이 있어 기술 분야 이해도도 높다.



그러나 반도체 회사의 수장을 맡기에는 공학적 배경이 없다는 점에서 일단 정식 후임이 아닌 임시 CEO로만 거론되는 것으로 풀이된다.



엔비디아 주주이기도 한 미노타우르 캐피털의 아르미나 로젠버그 공동창업자는 "시장은 엔비디아의 창업자가 없는 상황을 더는 '극단적 위험'(tail risk)이 아니라 '가능성 있는 결과'로 반영하기 시작했다"면서도 "젠슨을 잃는다면 정말 큰 타격이 될 것"이라고 평가했다.



로젠버그 창업자는 이사진 일부가 크레스 CFO를 임시 CEO로 거론하는 것은 "자연스러운 선택"이라면서 "다만 더 중요한 질문은 장기적인 회사 로드맵을 누가 이끌 것인가 하는 점"이라고 강조했다.



정식으로 황 CEO의 뒤를 이을 차기 수장 후보군은 아직 베일에 싸여 있다. 다만 이사회가 후임 물색을 위해 외부 헤드헌팅 업체까지 동원한 만큼 사내 인사는 물론 외부에서 영입될 가능성도 높은 것으로 보인다.

애플의 자체 설계 칩 개발을 처음부터 이끌었던 조니 스루지 최고하드웨어책임자(CHO). 애플 제공·EPA=연합뉴스

한 소식통은 '애플 실리콘' 신화의 주역인 스루지 CHO가 후보 중 하나로 언급되고 있다고 전했다.



스루지 CHO는 애플의 자체 설계 칩 개발을 처음부터 이끌었던 인물로, 존 터너스가 팀 쿡에 이어 CEO가 된 이후 하드웨어 부문을 총괄하고 있다.



예측시장인 폴리마켓 이용자들은 엔비디아에서 22년간 재직하면서 '쿠다'(CUDA) 플랫폼 개발을 주도하고 현재 데이터센터·연산 부문을 총괄하는 이언 벅 부사장이 후임이 될 가능성이 33%로 가장 높을 것으로 전망하고 있다.



이어 크레스 CFO(30%), 엔비디아 출신인 러네이 하스 CEO(5%) 등이 거론됐다. 황 CEO가 유임되리라고 보는 비율은 12%로 집계됐다.



기술업계에서는 황 CEO를 구해야 한다는 주장이 이어졌다.



에픽게임즈의 팀 스위니 CEO는 엑스(X·옛 트위터)에 "만약 엔비디아 이사회가 그렇게 (황 CEO를 해임)한다면 이는 애플이 스티브 잡스를 해고했던 수준의 어리석은 짓이 될 것"이라며 "미국에 심각한 피해를 줄 것"이라고 젠슨 황을 옹호했다



아트레이디스 매니지먼트의 개빈 베이커 설립자도 이사회가 황 CEO를 해임하기 전에 조사 결과를 기다려야 한다는 전화가 계속 걸려 오고 있다며 "저에게 전화하지 말고 그 결정에 영향을 끼칠 수 있는 분들에게 연락하라"고 당부했다.



화상으로 진행한 이날 긴급 이사회 회의는 최종 결정을 내리기까지 몇 시간 이상 걸릴 것으로 블룸버그는 관측했다.

엔비디아 정관은 이사진 과반의 찬성이 있으면 사유 유무와 상관 없이 CEO를 해임할 수 있도록 규정하고 있는 만큼, 이사진 상당수의 의견만 일치하면 해임 결정 자체는 오래 걸리지 않을 수 있다.



그러나 이사회는 CEO의 유임·해임을 정하는 것 외에도 조사 결과를 검토하고 법률 자문을 받고 후임자 선정을 포함한 향후 계획까지 논의해야 한다.



따라서 대외 발표가 없다고 해서 결정이 내려지지 않았음을 의미하는 것은 아니라고 블룸버그는 덧붙였다.



현재 엔비디아 이사회는 11명으로 구성돼 있으며, 황 CEO 본인을 제외한 10명 전원이 독립이사다.



엔비디아 주가는 이날 정규장에서 저가 매수 등에 힘입어 2.87% 상승했지만, 장 마감 이후 황 CEO가 해임될 수 있다는 소식이 전해지면서 시간외 거래에서 8.6% 이상 급락해 미 동부시간 오후 8시 기준 158.78달러를 기록했다.

<연합>

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