“단풍 찍으려다 사람 잡을라”…내장산서 60대 여성 추락

단풍철을 맞아 전북 정읍 내장산에서 풍경을 찍던 60대 여성이 계곡 바위에서 추락해 다쳤다. 지난 7월 군산 선유봉에서도 사진 촬영을 하던 40대 여성이 절벽 아래로 떨어져 숨지는 등 산행 중 촬영 사고에 대한 주의가 요구된다.

12일 전북도소방본부에 따르면 전날 오후 1시28분쯤 정읍시 내장동 내장산 내장사 인근 계곡에서 사진을 찍던 60대 여성 A씨가 바위에서 1.5ｍ 아래로 추락했다.

전북 119 구조대원들이 11일 오후 정읍시 내장동 내장산 내장사 인근 계곡 바위에서 사진을 찍다 추락해 발목 골절 등 부상한 60대 여성을 들것을 이용해 이송하고 있다. 전북도소방본부 제공

신고받고 출동한 소방대원들은 계곡 인근에 쓰러져 있는 사고자를 발견했다. A씨는 오른쪽 발목 골절 등 부상을 입고 정읍아산병원으로 이송됐다. 그는 경기 고양시에서 단풍철을 맞아 내장산을 찾아 아름다운 풍경을 카메라에 담으려다 발이 미끄러져 사고를 당한 것으로 알려졌다.

앞서 지난 7월 27일 오전 9시49분쯤 군산시 옥도면 선유봉에서도 사진을 찍던 40대 여성 B씨가 암벽 아래로 추락해 숨졌다. 당시 B씨는 일행과 산행하던 중 사진 촬영을 하다 떨어진 것으로 조사됐다. 해경과 소방 당국이 헬기 등을 동원해 구조했지만, 심정지 상태로 발견된 B씨는 병원으로 옮겨진 뒤 사망했다.

이런 산악사고는 전북 지역에서 단풍철인 지난 달에만 82건이 발생해 올해 월별 최다를 기록했다. 전체 사고의 3분의 1가량은 발을 헛디뎌 넘어지는 실족 사고로 나타나 낙엽에 가려진 장애물이나 미끄러운 경사면 등 가을철 산행 위험 요인에 주의가 요구된다.

전북도소방본부 관계자는 “산악 지형에서는 사진 촬영 중 발을 헛디디거나 주변 지형을 살피지 못해 추락할 위험이 크다”며 “안전한 장소에서 촬영하고, 절벽이나 계곡 주변에서는 무리하게 촬영하지 않도록 주의해야 한다”고 말했다.

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