FIFA 회장 도전한 대학강사 “난 연봉 1달러만 받겠다”…파격 공약 화제

국제축구연맹(FIFA) 회장직에 도전장을 내민 남아프리카공화국 출신 대학 강사 피터 아우프 데어 하이데가 “연봉은 1달러(약 1400원)만 받겠다”는 파격적인 공약을 내걸어 화제다.

11일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 사우샘프턴 솔렌트대학교에서 저널리즘을 가르치는 아우프 데어 하이데는 2027년 3월 열리는 FIFA 회장 선거에서 인판티노 현 회장에 맞서기 위해 후보 지명을 추진하고 있다.

독일 통신사 dpa에서 스포츠 담당 편집자로 일했던 아우프 데어 하이데는 남아프리카공화국 그레이엄스타운 축구협회장을 지냈으며, 1990년대 초에는 남아공 2부리그 구단 UDW FC의 구단주 겸 감독으로 활동했다. 아프리카 네이션스컵도 13회 연속 취재한 경력이 있다.

국제축구연맹(FIFA) 회장직에 도전장을 내민 남아프리카공화국 출신 대학 강사 피터 아우프 데어 하이데. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

그는 BBC 라디오 솔렌트와의 인터뷰에서 “경쟁자 없이 치러지는 선거는 바람직하지 않다”고 주장했다. 선거에는 반드시 도전자가 있어야 하며, 인판티노 회장에게도 책임성과 투명성을 요구할 경쟁자가 필요하다는 것이다.

특히 아우프 데어 하이데는 인판티노 회장의 연봉을 문제 삼았다. 그는 인판티노가 지난해 약 600만달러(약 80억원)를 받았다며 지나치게 높은 수준이라고 지적했다. 또한 “FIFA 회장에게 적절한 연봉은 45만달러(약 6억원) 정도”라고 평가하면서 자신이 당선된다면 연봉으로 매년 1달러만 받겠다고 밝혔다. 나머지 보수는 4년 임기를 마친 뒤 공약을 제대로 이행했을 경우에만 받겠다는 구상이다.

아우프 데어 하이데는 FIFA 회원국 211개 축구협회에 후보 지명을 요청하는 서한을 보냈으며, 자메이카와 잉글랜드 축구협회로부터 답변을 받았다고 밝혔다. FIFA 회장 선거에 공식 후보로 등록하려면 회원국 축구협회 5곳의 추천을 받아야 한다. 후보 등록 의사 표명 마감일은 이달 18일이다.

아우프 데어 하이데는 축구 강국이 아닌 국가들을 위한 별도의 국제대회 창설도 제안했다. 남자 월드컵 본선에는 4년마다 48개국만 출전하고 나머지 국가들은 기회를 얻지 못한다는 점을 지적하며 ‘신흥국 월드컵(Emerging Nations World Cup)’ 구상을 내놨다. 에스와티니와 안도라, 산마리노처럼 월드컵 본선 진출이 어려운 국가들이 참가하는 별도의 세계대회를 만들고, 우승팀에 이후 월드컵 출전 기회를 제공하는 방안도 제시했다.

한편 인판티노 회장은 2027년 3월 FIFA 회장 선거에서 4선에 도전할 예정이다. 일본축구협회 명예회장 다시마 고조와 전 토트넘 홋스퍼·스위스 국가대표 출신 라몬 베가도 경쟁 후보로 거론되고 있으며, 아르센 벵거 전 아스널 감독 역시 출마 가능성이 언급되고 있다.

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