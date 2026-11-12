외통위, ‘북향민’ 용어 놓고 여야 정면충돌 "北동영" "脫충권"

북한이탈주민 명칭을 ‘북향민’으로 바꾸는 법안 상정을 둘러싸고 여야가 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 정면충돌했다.

북한 출신인 국민의힘 박충권 의원은 이날 회의에서 정동영 통일부 장관을 향해 “북동영 장관님, 왜 (탈북민 용어를) 교체해야 합니까, 왜 저를 북향민이라고 불러도 됩니까”라고 따졌다.

국민의힘 박충권 의원이 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이같은 반발은 조국혁신당 김재원 의원이 대표발의한 ‘북한이탈주민 보호 및 정착 지원에 관한 법률 일부개정법률안’이 전체회의에 상정된 데 따른 것이다.

해당 개정안은 북한이탈주민의 명칭을 ‘북향민’으로 변경하는 내용을 골자로 한다.

이에 더불어민주당 이기헌 의원이 “그럼 탈충권이라고 불러도 되느냐”며 거세게 항의했고, 민주당 의석에서 “북충권 사과하라” 등 고성이 터져나왔다.

박 의원은 “당사자들이 원하지 않는 것을 강요하는 건 국가 폭력이고 모욕”이라며 민주당 정청래·김영호 의원에게 “북청래 북영호”라고 맞받았다.

국민의힘 소속 송석준 외교통일위원장이 제지에 나섰지만, 정 장관도 박 의원에게 사과를 요구하고 나섰다.

정 장관은 “제가 30년 국회 생활을 하면서 이런 경우는 처음 본다”며 “이 발언을 취소·사과하지 않으면 저도 답변하지 않겠다”고 밝혔다.

충돌을 지켜보던 여야 의원들은 진화에 나섰다.

민주당 맹성규 의원은 “북향민을 쓰든 북한이탈주민을 쓰든 전체적으로 의견을 수렴해 하기로 했고 통일부 장관님도 동의해주신 것”이라며 “박 의원님도 받아들이기 힘들다 하더라도 (법안소위) 결과가 나올 때까지는 존중해줘야 하지 않겠느냐”고 말했다.

국민의힘 김대식 의원은 박 의원에게 회의 진행을 위해 유감을 표시하라고 권했다.

다만 김 의원은 정 장관에게도 “합의된 상태에서 용어를 불러야지, 통일부가 일방적으로 하는 것은 정말 적절치 못하다”고 지적했다.

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