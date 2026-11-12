아동학대 논란 부른 한국민속촌 ‘귀신 참교육’…15일 종료

아동학대 논란에 휘말렸던 한국민속촌의 ‘귀신 참교육’ 프로그램이 야간 개장 마지막 날인 오는 15일 종료된다. 민속촌 측은 지난 9월부터 한시적으로 운영하기로 했던 프로그램으로, 조기 종료는 아니라고 설명했다.

한국민속촌 귀신분장 연기자들. 연합뉴스

12일 한국민속촌과 경기 용인시 등에 따르면 민속촌은 가을 야간개장 축제 프로그램의 하나로 운영해 온 이른바 ‘귀신 참교육(귀신사바 귀신놀이)’ 행사를 15일 종료한다.

지난 9월12일 시작된 이 프로그램은 부모가 사전에 신청해 편식이나 스마트폰 과다 사용 등 자녀의 나쁜 습관을 귀띔하면, 귀신·구미호 등으로 분장한 직원이 아이에게 다가가 무서운 표정과 목소리로 “말을 듣지 않으면 잡아가겠다”며 꾸짖는 방식으로 진행됐다. 사회관계망서비스(SNS) 등에선 ‘어둠의 오은영’으로 불리며 화제를 모았다.

그러나 일부 관람객 사이에서 어린아이에게 극심한 공포를 안기는 방식이 정서적 학대에 해당한다는 지적이 잇따랐다. 최근 한 관람객이 아이들이 심하게 두려워하는 모습을 보고 경찰에 아동학대 의심 신고를 접수했으며, 국민신문고에도 관련 민원 9건이 제기됐다.

용인시 역시 지난 9일 현장을 찾아 운영 실태를 점검하고 아동학대 판단 기준 등을 안내했다.

논란이 확산하자 민속촌은 오는 15일 예정대로 행사를 마무리하기로 했다. 민속촌 측은 “15일은 애초 예정된 가을 야간개장 종료일로 논란에 따른 조기 종료는 아니다”라며 “부모의 신청과 동의를 거쳐 진행했고, 아이가 심하게 무서워할 경우 즉시 중단하는 등 내부 지침을 준수했다”고 해명했다.

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