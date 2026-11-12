특검, ‘보안점검 문서 허위작성’ 중앙선관위·용역업체 압수수색

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 선거관리위원회 특별검사팀(특검 이태한)이 선관위가 ‘보안 실태 점검 문서’를 허위로 작성한 정황을 파악해 압수수색에 나섰다.

특검팀은 12일 오전 9시10분부터 중앙선거관리위원회 서버와 정보보안 관련 부서, 관련 용역업체 2곳을 압수수색하고 있다고 밝혔다. 압수수색 영장에는 허위공문서 작성 및 행사 등 혐의가 적시됐다.

중앙선관위가 자체 보안실태 점검을 부실하게 진행했다는 의혹을 수사하는 특검팀은 보안 취약점 유무 등을 제대로 점검하지 않았음에도 철저히 점검한 것처럼 문서를 작성한 정황을 포착했다. 압수수색에는 검사 2명, 포렌식 수사관 6명 등 총 25명이 동원됐다.

특검팀 관계자는 “선거 관련 정보보안 시설의 보안 실태를 감추려는 행위는 선거관리의 안전성에 대한 국민의 신뢰를 훼손할 수 있는 위중한 사안”이라며 “그 경위는 물론 배후의 관여까지 철저히 수사해 관련 의혹이 남지 않도록 규명하겠다”고 말했다.

특검팀은 최근 연이은 강제수사에 나서며 선관위 관련 의혹 수사에 속도를 내고 있다.

앞서 특검팀은 10일 경기도선관위와 경기 광주시선관위에 검사와 수사관 등 11명을 보내 공직선거법 위반 등 혐의 등으로 압수수색을 진행했다. 특검팀은 지난 경기도교육감 선거에서 광주시선관위 직원이 개표상황표를 위조해 개표 결과가 달라졌다는 의혹과 광주시선관위 차원에서 이 같은 은닉·위조행위를 숨기려 한 정황을 수사 중이다.

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