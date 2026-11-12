‘어르신 쌈짓돈 지킨다’… 용인시 보이스피싱 보상보험 3000명 돌파

경기 용인시가 어르신들의 노후자산을 노리는 금융사기 피해를 막기 위해 도입한 ‘시니어 보이스피싱 보상보험’ 가입자가 3000명을 돌파했다.

용인시 시니어 보이스피싱 보상보험 3000번째 가입자인 송난순씨(가운데)가 이상일 시장(왼쪽)과 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

12일 용인시에 따르면 시는 지난 7월 NH농협은행, 대한노인회 용인시 처인·기흥·수지구 지회와 업무협약을 맺고 어르신 전용 보이스피싱 보상보험 무료 가입을 지원해 왔다. 보이스피싱 피해 발생 시 약관에 따라 1인당 최대 1000만원까지 보상하는 상품으로, 현재 가입자 기준 총 300억원 규모의 금융 안전망이 구축된 셈이다.

시는 단순한 보험 가입 지원에 그치지 않고 지역 복지관과 노인대학을 찾아가 금융사기 예방 교육을 병행하며 어르신들의 경각심을 높였다. 3000번째 가입자인 송난순(79)씨는 “주변에서 보이스피싱 피해 이야기를 들을 때마다 가슴이 철렁했는데 무료로 보험에 가입해 마음이 한결 놓인다”고 전했다.

무료 가입 신청은 이달 30일 마감된다. 시 관계자는 “보이스피싱은 사전 예방과 피해 보상이 동시에 이뤄져야 한다”며 “마감 전까지 더 많은 어르신이 혜택을 누릴 수 있도록 농협 지점 및 관계 기관과 협력해 가입 안내에 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

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