3대 메가, 충청서 본격 시동…李대통령·이재용 나란히 '첫 삽'

이재명 대통령은 12일 정부가 중점적으로 추진하는 대규모 지역 투자 사업인 '3대 메가프로젝트'의 본격적인 시작을 기념해 이재용 삼성전자 회장과 함께 첫 삽을 떴다.



이 대통령은 이날 오전 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석했다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식을 마친 뒤 이 공장에서 주력 생산되는 제품인 'TSP(Test & System Package)'에 서명한 뒤 이재용 삼성전자 회장과 악수하고 있다. 연합뉴스

이 회장은 이 대통령이 입장할 때부터 함께했고 착공식 내내 옆자리를 지켰다. 평소와 달리 안경을 쓰지 않은 모습이었다.



이 회장은 환영사에서 "대통령님의 리더십 아래에 중앙과 지방정부, 그리고 기업이 함께 힘을 모으면 국가 대도약의 전기를 마련할 수 있다고 확신한다"며 "저희가 더 큰 책임감을 갖겠다"고 약속했다.



이 대통령은 이 회장의 발표를 듣고 옅게 웃으며 박수를 쳤고, 이 회장이 착석하기에 앞서 다시 인사하자 고개를 끄덕이며 화답했다.



이 대통령 역시 축사를 시작하면서 이 회장을 공개적으로 언급하고 "오늘 우리가 함께 뜬 첫 삽이 충청의 눈부신 도약을 넘어 누구도 넘볼 수 없는 '대체불가 대한민국'을 세우는 굳건한 디딤돌이 되기를 기대한다"며 삼성전자 임직원과 투자 기업, 충청권 시민과 지방정부에 두루 감사를 표했다.



이 대통령은 축사를 마친 뒤 이 회장에게 다시 손을 뻗어 악수를 건넸고, 자리에서 일어나 기다리던 이 회장은 재차 허리를 숙여 인사했다.



행사에 참석한 충남대학교 학생이 상생 협력 메시지를 발표할 때 이 대통령과 이 회장이 나란히 앉아 환하게 웃는 장면이 카메라에 포착되기도 했다.



착공식의 마지막 순서로 이 대통령은 이 회장을 비롯한 정부·기업·지방정부 관계자들과 함께 첫 삽을 뜨는 세레머니를 했다. 참석자들은 "대한민국 초격차, 충청에서 화이팅"이라고 구호를 외쳤다.



이 대통령은 이날 이 회장의 안내를 받아 온양 공장의 주력 생산 제품인 'TSP(Test & System Package)'에 직접 서명을 남긴 뒤, 현장에서 열린 메가프로젝트 4차 민관합동 점검 회의를 직접 주재했다.



이 대통령은 모두발언에서 "경제가 성장해야 우리 국민들의 희망도 생겨난다"며 "현장 기업인 여러분이 갖고 계신 어려움은 저희가 적극적 선제적으로 개선해나가겠다"고 말했다.

<연합>

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