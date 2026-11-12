금요일부터 주말까지 비…6년 만에 '수능한파' 전망

2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일 서울의 아침 기온이 영하 1도까지 떨어지는 등 '수능 한파'가 찾아올 전망이다.



금요일인 13일부터 일요일인 15일 아침까지 전국에 비가 내리겠으며, 다음주 17∼18일 다시 비가 내린 뒤 찬 북서풍이 불면서 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다.

비가 내린 지난 8일 서울 중구 명동거리에서 우산을 쓴 외국인 관광객과 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

12일 기상청에 따르면 남서쪽에서 저기압이 다가오면서 13일 늦은 오후 전남해안과 제주부터 비가 내리기 시작해 밤 호남 나머지 지역과 충청, 경상서부까지 확대되겠다.



이후 14일 새벽 수도권·강원남부내륙·강원남부산지, 오전 강원 나머지 지역에서도 비가 오기 시작하겠다.



중부지방은 14일 늦은 밤 비가 멎겠으나 남부지방은 15일 새벽, 제주는 15일 아침까지 비가 이어지겠다.



남서쪽에서 다가오는 저기압이 남쪽에서 수증기를 끌어올려 유입시키면서 제주와 남부지방을 중심으로 가을비치고 강수량이 많겠다.



예상 강수량은 제주 10∼60㎜, 광주·전남·부산·울산·경남 10∼40㎜, 충청·전북·대구·경북 5∼30㎜, 경기남부·강원도·울릉도·독도 5∼10㎜, 서울·인천·경기북부·서해5도 5㎜ 안팎이다.



주말까지 기온은 온난습윤한 남풍이 유입되고, 날이 흐려 밤사이 복사냉각이 덜 이뤄지는 영향으로 예년 이맘때 대비 높겠다.



13일 아침 최저기온은 2∼10도, 낮 최고기온이 15∼20도겠으며 14일은 6∼14도와 12∼18도, 15일은 5∼14도와 16∼21도겠다.



다음 주 화요일인 17일부터 수요일인 18일까지 북서쪽에서 기압골이 다가오면서 비가 올 것으로 전망된다. 현재로선 17일 오후(제주는 오전)에서 18일 오전까지 비가 예상된다.

대학수학능력시험 수험생인 3학년 학생들이 1, 2학년 학생들의 응원을 받으며 학교를 나서고 있다. 연합뉴스

북서쪽에서 다가오는 기압골은 차고 건조한 공기를 동반하겠다.



이에 18∼19일 기온이 큰 폭으로 떨어지겠고, 특히 지상으로 가라앉는 차고 건조한 공기 특성상 바람이 거세게 불어 매우 춥겠다.



서울의 경우 17일에는 아침 최저기온이 8도에 달하겠지만, 수능 예비 소집이 이뤄지는 18일은 4도에 그치겠고 수능일인 19일에는 -1도까지 떨어지겠다.



예보대로 19일 서울 아침 최저기온이 영하로 내려가면 코로나19 대유행으로 수능이 2주 연기돼 12월 3일 치러진 2020년(2021학년도) 이후 6년 만에 영하의 추위 속에 수능이 진행되게 된다. 2020년 12월 3일 서울 아침 최저기온은 -1.1도였다.



서울 낮 최고기온도 17일 12도, 18일 7도, 19일 5도 등 급격히 하락하는 모습을 보이겠다.



17∼18일 찬 북서풍이 불면서 전 해상에 풍랑이 거세겠다. 수능을 보기 위해 배로 이동하는 수험생은 미리 움직이는 편이 좋을 수 있다.



수능일 전후 날씨는 아직 변동성이 큰 상황이다.



북서쪽에서 접근해오는 기압골 강도와 위상 등에 대한 수치예보모델들이 내놓은 전망치 간 차이도 통상보다 크다.



기상청은 17일 수능일 날씨 브리핑을 진행할 예정이다.

<연합>

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