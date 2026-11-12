두산 곽빈, 제13회 최동원상 수상…“내년에도 받을 수 있도록 증명하겠다”

프로야구 두산 베어스의 곽빈이 제13회 BNK부산은행 최동원상을 받았다. 올 시즌 평균자책점과 탈삼진 부문에서 리그 1위에 오른 데다 아시안게임 결승에서도 역투를 펼치며 국가대표 에이스의 면모를 보여준 점이 높은 평가를 받았다. 고교 투수 김지율과 최동원 유소년 야구단도 각각 수상의 영예를 안아 프로와 아마추어, 유소년 야구를 아우르는 시상식이 됐다.

최동원기념사업회는 지난 11일 부산 남구 BNK부산은행 본점 오션홀에서 시상식을 열고 부문별 수상자를 발표했다고 12일 밝혔다. 곽빈이 프로 부문인 최동원상을 받았고, 충암고 김지율은 제9회 대선 고교 최동원상, 최동원 유소년 야구단은 제7회 백송홀딩스 최동원 불굴의 영웅상 수상자로 선정됐다. 최동원기념사업회 제공

최동원기념사업회는 지난 11일 부산 남구 BNK부산은행 본점 오션홀에서 시상식을 열고 부문별 수상자를 발표했다고 12일 밝혔다. 곽빈이 프로 부문인 최동원상을 받았고, 충암고 김지율은 제9회 대선 고교 최동원상, 최동원 유소년 야구단은 제7회 백송홀딩스 최동원 불굴의 영웅상 수상자로 선정됐다.

곽빈은 올 시즌 평균자책점 2.24, 탈삼진 197개를 기록해 두 부문 모두 리그 1위에 올랐다. 아시안게임 대표팀 와일드카드로 출전해 결승전에서 111개의 공을 던진 활약도 선정 과정에서 주목받았다.

최동원상 선정위원장인 김시진 감독은 곽빈의 투구에서 고인의 모습을 떠올렸다고 밝혔다. 김 감독은 “아시안게임 때 말 그대로 옛날에 동원이가 던지던 모습이 떠올랐다”며 자신도 곽빈에게 표를 행사했다고 말했다. 외국인 선수들이 수상했던 전례를 언급하며 올해는 국내 투수가 상을 받았으면 하는 바람도 있었다고 덧붙였다.

곽빈은 “투수로서 인정받을 수 있는 큰 상을 받은 것 같아 감사하다”며 선정위원들에게 고마움을 전했다. 올 시즌 가장 만족스러운 성과로는 평균자책점을 꼽았다. 선발투수로서 많은 이닝을 소화하면서 실점을 줄이는 것이 자신의 역할이라는 설명이다.

아시안게임 결승전은 아쉬움이 남는 경기로 돌아봤다. 곽빈은 “다시 돌아간다면 7이닝까지 막았어야 한다는 생각이 가장 크다”며 “와일드카드로 뽑혔기 때문에 책임감이 컸고 후배들에게 미안한 마음도 있었다”고 말했다. 내년 시즌에는 팀을 더 높은 순위로 이끌어 한국시리즈에 진출하고 우승하는 것이 목표다. 그는 “이 상이 우연이 아니었다는 것을 내년에 증명할 수 있도록 겸손하게 야구하겠다”고 다짐했다.

고교 부문 수상자인 충암고 투수 김지율은 올 시즌 전국대회 우승과 시즌 3관왕에 힘을 보탠 유망주다. 2027 KBO 신인드래프트에서 KT 위즈의 지명을 받아 프로 진출도 확정했다. 2018년 제정된 고교 최동원상은 프로야구 10개 구단 스카우트 투표로 고교 최고의 투수를 선정한다.

김지율은 “코치님과 감독님, 친구들과 후배들이 함께해 줬기에 받을 수 있었다”며 공을 돌렸다. 프로 무대에서 맞붙고 싶은 선수로는 삼성 라이온즈 구자욱을 꼽았다. 존경하는 선배는 KT 박영현이라며 다른 구단 선수들의 경기 영상도 찾아보면서 프로 무대를 준비하고 있다고 밝혔다. 그는 “최동원 선배님처럼 팀에 꼭 필요하고 헌신하는 선수가 되고 싶다”고 포부를 전했다.

최동원기념사업회는 지난 11일 부산 남구 BNK부산은행 본점 오션홀에서 시상식을 열고 부문별 수상자를 발표했다고 12일 밝혔다. 곽빈이 프로 부문인 최동원상을 받았고, 충암고 김지율은 제9회 대선 고교 최동원상, 최동원 유소년 야구단은 제7회 백송홀딩스 최동원 불굴의 영웅상 수상자로 선정됐다. 최동원기념사업회 제공

유소년 부문에서는 최동원 유소년 야구단이 수상했다. 경제적 여건과 환경 때문에 야구를 접하기 어려운 어린이들에게 훈련 기회를 제공해 온 이 야구단은 창단 11년 만에 처음으로 프로 선수를 배출했다. 올해 소속 선수 2명이 한화 이글스와 키움 히어로즈에 각각 지명되면서 오랜 유소년 육성 사업이 성과를 거뒀다. 현재 야구단에는 30명가량의 어린이가 소속돼 매주 주말 훈련을 이어가고 있다.

야구단을 대표해 상을 받은 김재택 감독은 출범 당시를 떠올리며 “처음에는 반바지를 입고 운동장에 나오는 정도였고 글러브를 비롯한 장비도 굉장히 열악했다”고 말했다. 야구단 출신으로 한화에 입단한 최수홍 선수는 “어릴 때 저 자리에 앉아 프로야구 선수의 꿈을 키웠는데, 실제 선수가 돼 이 자리에 서니 감회가 새롭다”고 소감을 밝혔다. 이어 “최동원 선배님은 하늘에 떠 있는 별이 아니라 길을 가르쳐 주고 꿈이 되어주는 별이 진짜 별이라고 하셨다”며 후배들에게도 그런 존재가 되기를 당부했다.

조우현 최동원기념사업회 이사장은 시상식에서 최동원상의 발전 방향을 제시했다. 조 이사장은 “미국에는 사이영상이 있고 일본에는 사와무라상이 있다”며 “한국에는 최동원상이 그에 걸맞은 상이 될 수 있도록 끊임없이 발전시키겠다”고 밝혔다. 지난해부터 부산시 지원을 받으면서 사업을 확대해 온 만큼 유소년 야구와 지역 야구 발전에도 지속적으로 힘을 쏟겠다고 강조했다.

최동원 선수의 등번호 11번을 기념해 11월 11일 열린 이번 시상식에는 고인의 어머니 김정자 여사와 야구계 인사, 모교인 경남고 학생들도 참석했다. 1984년 한국시리즈에서 보여준 투혼을 기리는 데 그치지 않고, 그 이름을 딴 상을 통해 새로운 선수와 야구 인재를 발굴하는 것이 최동원기념사업회가 이어갈 과제로 남았다.

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