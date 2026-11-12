李대통령 "메가프로젝트 속도전 넘어 전격전…기업에 힘 보탤것"

이재명 대통령은 12일 "3대 메가 프로젝트를 발표한 이후 넉달 간 정부와 기업이 속도전을 넘어 전격전을 해 왔다"며 "실제로 현장에서 점점 변화가 가시화되고 있다"고 평가했다.



이 대통령은 이날 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 '충청권 메가 프로젝트 착공식'에 참석한 뒤 현장에서 민관합동 점검회의를 열고 이같이 언급했다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석해 축사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "충청권에서는 8개 투자 기업 가운데 6개 기업이 투자를 본격적으로 시작했고 호남과 영남권에서도 계획된 사업들이 하나씩 진척을 보이고 있다"며 "더욱 고무적인 점은 앵커 기업(선도 기업)과 연관된 소부장(소재·부품·장비) 기업들이 추가투자에 나서고 있다는 점"이라고 설명했다.



그러면서 "실제로 이곳 충청권에서는 당초 계획된 392조원 투자에 더해 반도체· 바이오 등 분야에서 112개 기업이 23조 6천억원 규모의 추가 투자를 할 예정"이라고 소개했다.



이어 "메가 프로젝트가 대기업 투자에 그치지 않고, 중소기업과 중견 협력업체들의 기술 혁신과 투자의 불씨가 돼서 지역생태계 전반으로 확산하는 것"이라며 "매우 긍정적 신호"라고 강조했다.



이 과정에서 이 대통령은 "지방정부 책임자들의 역할이 매우 중요하다"며 "충청남도는 투자 사업별로 전담관을 지정해 인허가 절차도 단축하고 규제 개선 등을 해서 착공 시기를 앞당기는 데 크게 기여했다고 들었다. 이런 모범사례를 다른 지방정부와도 공유해달라"고 당부했다.



아울러 "노동자와 가족들이 지역에 정착해야 실제 지역 투자의 의미가 배가된다. 주거 교통 문화 등 정주 여건을 갖추는 데 지방정부가 각별히 힘써주길 바란다"고 말했다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 메가프로젝트 제4차 민관합동 점검 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

동시에 "대기업 투자가 지역 중소기업과 지역 스타트업의 성장 기회로 이어지는 게 중요하다. 지역의 중소기업들이 신규 투자 공급망에 새로 진입할 수 있도록 지원 방안을 강구해달라"고 주문했다.



특히 이 대통령은 "협력 중소기업을 위한 자금 지원 및 제조역량 고도화 지원 방안을 모색해달라. 스타트업에도 실증과 사업화 기회를 넓혀줘야 한다"며 "오늘 삼성과 SK도 지역 중소협력 기업과 상생방안을 발표할 예정인데, 기업들의 노력이 현장에서 실제 성과로 이어지도록 정부도 적극적으로 힘을 보태겠다"고 약속했다.



이 대통령은 "중요한 건 말이 아니라 행동이고, 약속이 아니라 실행이다. 예정된 사업들이 제때 착공되고 진행돼야 지역에서도 '내 삶이 정말 나아진다'는 희망을 갖게 되고 이후 과정도 탄력을 받을 수 있다"고 진단했다.



더불어 "경제성장은 결국 기업들이 현장에서 얼마나 잘 뛰어 성과를 내느냐에 달린 것"이라며 "정부도 성장의 회복, 지속적 성장을 위해 최선을 다하고 있다. 현장 기업인의 어려움을 적극적이고 선제적으로 개선해 가겠다"고 밝혔다.

<연합>

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