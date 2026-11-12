담장 허문 안민석표 ‘벽깨기’…도내 37개 대학과 협력

경기도교육청이 도내 37개 대학과 손잡고 공교육과 대학 간 경계를 허무는 ‘벽깨기’ 교육협력 정책을 확대한다.

대학의 첨단 연구 시설과 전문 인력을 초·중·고 교육 현장에 개방함으로써 학생들의 배움터를 확장하고, 지역 인재가 지역 대학을 거쳐 지역 기업에 정착하는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.

안민석 경기교육감이 11일 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 열린 도내 37개 대학과의 ‘벽깨기 상생협력 업무협약식’에서 인사말을 하고 있다. 경기도교육청 제공

경기도교육청은 11일 남부청사에서 도내 37개 대학과 ‘벽깨기 상생협력 업무협약’을 체결했다. 도교육청은 지난 9월 기초지방자치단체, 10월 종교계와의 협력에 이어 대학과의 협약을 통해 지역사회 연계 교육 네트워크의 외연을 넓혔다.

이번 협약에 따라 각 대학은 인공지능(AI), 반도체, 항공우주, 로봇 등 미래 첨단산업 교육부터 독서·예술·체육(RAS) 교육, 특수교육 및 돌봄에 이르기까지 10개 특화 분야에서 전문성을 살려 지원에 나선다.

한양대 ERICA 캠퍼스는 로봇·AI 분야 과학융합 교육을, 한국항공대는 항공우주 실습을, 경기대·성균관대·아주대 등은 반도체 및 첨단과학 진로 프로그램을 제공한다.

아울러 도움과 배려가 필요한 학생을 지원하는 포용교육 정책인 ‘손난로 교육’도 본격화된다. 국립한경대와 중부대는 장애교원 양성을, 협성대와 경인교대는 장애학생 체육·예술 활동을, 한신대와 강남대는 느린 학습자의 학습 지원과 사회성 향상을 돕는다.

대학들은 실습실과 공연장 등 자체 인프라를 학생들에게 개방하고 교원 역량 강화 연수 프로그램도 공동 운영할 예정이다.

안민석 교육감은 “이번 협약을 통해 대학의 우수한 인적·물적 자원이 우리 학생들의 풍성한 배움터가 될 것”이라며 “학령인구 감소 위기 속에서 학생들이 도내 대학에서 성장해 지역 기업에 취업하고 뿌리내리는 교육·산업 선순환 체계를 확립하겠다”고 밝혔다.

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