불 난 세대 찾으러 오르내리던 경비원… 계단서 심정지 상태로 발견

불이 난 전남광주 한 아파트에서 불이 난 세대를 찾기위해 계단을 오르내리던 경비원이 연기를 마셔 심정지 상태로 발견돼 안타까움을 사고 있다.

12일 광주북부경찰에 따르면 전날 오후 6시 33분쯤 전남광주 북구 운암동 지상 21층짜리 아파트 6층에서 불이 났다. 불은 119 소방대에 의해 약 30분 만인 오후 7시 3분쯤 꺼졌다.

11일 전남광주 북구 한 아파트 세대에서 불이 나 전소된 모습. 광주소방본부 제공

이 불로 70대 경비원은 12층과 13층 계단 사이에서 심정지 상태로 발견됐다. 또 대피하던 아파트 주민 6명도 연기를 들이마셔 병원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없다. 소방당국은 경비원이 불이 난 세대를 찾기 위해 계단을 오르내리다 연기를 마신 것으로 보고 있다.

이날 불은 아파트 주민의 방화에서 시작된 것으로 조사됐다. 경찰은 어머니와 함께 사는 집에 불을 지른 혐의(현주건조물방화치상)로 A(40대)씨를 입건해 조사 중이다.

A씨는 이날 오후 6시 33분쯤 전남광주 북구 운암동 한 아파트 6층 자신의 집에 고의로 불을 낸 혐의를 받고 있다.

당시 어머니 B(60대)씨와 함께 집에 있던 A씨는 라이터로 옷가지에 불을 붙인 것으로 조사됐다.

B씨는 경찰 조사에서 “아들이 불을 냈다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다.

불은 30여분 만에 진화됐지만, 70대 경비원이 아파트 비상계단에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다.

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