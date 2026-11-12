중기중앙회·전남광주통합시, ‘투자유치 헬프데스크’ 공동 구축

중소기업중앙회가 전남광주통합특별시와 손잡고 우수 중소·중견기업의 지역 이전과 투자유치 지원에 나선다.

중기중앙회는 12일 홀리데이인 광주호텔에서 ‘민형배 전남광주통합특별시장 초청 중소기업인 정책간담회’를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 김기문 중기중앙회장과 민형배 전남광주통합특별시장, 박종찬 광주전남지방중소벤처기업청장 등 정부·유관기관 관계자와 지역 협동조합 이사장 등 30여명이 참석했다.

중기중앙회. 연합뉴스

이날 중기중앙회와 전남광주통합특별시는 ‘중소기업 투자유치 헬프데스크’를 공동 설치·운영하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양 기관은 중기중앙회의 전국적인 기업 네트워크와 투자유치 경험을 활용해 지역 이전을 검토하는 기업에 정보와 지원을 제공할 계획이다. 특히 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터 등 통합특별시의 대형 프로젝트와 연계해 기업 투자유치를 확대한다는 방침이다.

이어 열린 정책간담회에서는 통합특별시 출범에 대한 지역 중소기업 의견조사 결과를 공유하고 11개 정책과제를 건의했다. 주요 건의사항은 △반도체·AI 데이터센터 사업에 지역 중소기업 참여 확대 △소상공인 공동물류센터 에너지 비용 지원 △김치산업 통합지원체계 구축 △스마트공장 전문인력 양성 △협동조합 중심 디지털·AI 전환 지원 △노란우산 가입장려금 상향 △공제기금 이차보전 확대 등이다.

김기문 중기중앙회장은 “해외진출 기업과 수도권 기업들이 전남광주에서 새로운 성장 기회를 찾고 투자할 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.

민형배 전남광주통합특별시장은 “간담회에서 전달받은 건의사항을 시정에 적극 반영해 지역 중소기업과 함께 성장하는 통합특별시를 만들겠다”고 밝혔다.

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