배민, 업주 부담 배달팁 할인도 수수료 제외…“연 1100억원 절감”

배달의민족(배민)이 입점 업주가 부담하는 음식값 할인에 이어 배달팁 할인 금액에도 플랫폼 수수료를 부과하지 않기로 했다. 최근 공정거래위원회가 할인 전 가격을 기준으로 중개수수료를 부과한 쿠팡이츠에 시정명령을 내린 가운데 한 결정이다.

배민 운영사 우아한형제들은 입점 업주가 부담하는 모든 할인 금액을 수수료 산정에서 제외하도록 배민배달 서비스 이용약관을 변경할 예정이라고 12일 밝혔다. 음식값 할인뿐 아니라 배달팁 할인에도 중개수수료와 결제정산수수료를 부과하지 않는다는 내용을 명문화하는 것이다.

배민은 기존에도 음식값 할인에 대해서는 할인 후 실제 결제 금액을 기준으로 수수료를 산정해 왔다. 지난해 5월에는 프랜차이즈 가맹본사가 발행한 할인쿠폰 가운데 가맹점주가 부담하는 금액을 확인하는 시스템을 구축해 해당 금액도 수수료 산정에서 제외했다.

이번 조치는 배달팁 할인까지 적용 범위를 확대하는 것이다. 배민은 외식업 소상공인 단체들이 배달팁 할인 금액도 수수료 산정에서 제외해 달라고 요청한 점을 반영했다고 설명했다.

예컨대 2만5000원짜리 음식을 주문하면서 업주가 3000원을 할인해 주면 배민은 실제 결제 금액인 2만2000원을 기준으로 수수료를 부과한다. 중개수수료율 7.8%를 적용하면 수수료는 1716원이다. 반면 할인 전 가격을 기준으로 계산하면 1950원으로 234원의 차이가 발생한다.

앞서 공정위는 지난 9일 쿠팡이츠가 할인 전 주문금액을 기준으로 수수료를 부과한 행위가 부당하다며 시정명령을 내렸다. 쿠팡이츠가 2023년부터 지난해 6월까지 이 같은 방식으로 추가 징수한 중개수수료는 324억원이 넘는 것으로 나타났다.

우아한형제들은 할인 전 금액을 기준으로 수수료를 부과하는 방식과 비교할 때 이번 약관 개정에 따른 입점 업주들의 연간 수수료 부담 완화 효과가 약 1100억원에 달할 것으로 추산했다. 이 금액에는 기존 음식값 할인에 대한 수수료 공제분도 포함됐다.

배민은 올해 7월 도입한 통합할인에 참여한 가게의 매출이 기존 방식을 유지한 가게보다 전년 대비 월평균 20만원 이상 증가했다고 설명했다.

김범석 우아한형제들 대표는 “입점 파트너가 부담하는 할인에 대해서는 플랫폼 수수료 정산 시 공제한다는 운영 원칙을 더욱 강화했다”며 “파트너 부담을 덜고 고객 혜택으로 이어지는 상생 방안을 추진하겠다”고 말했다.

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