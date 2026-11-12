[속보] 李 대통령 “삼성의 투자·집행력에 감사”…‘충청권 메가프로젝트’ 첫 삽

이재명 대통령이 ‘충청권 메가프로젝트’의 신속한 착공을 이끈 삼성그룹과 이재용 회장에게 12일 감사의 뜻을 전했다.

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 ‘충청권 메가프로젝트 착공식’에서 시삽을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 ‘충청권 메가프로젝트 착공식’에 참석해 축사에서 “과감한 투자를 결정하고 신속한 집행력을 보여준 이재용 회장님을 비롯한 삼성그룹 임직원 여러분께 감사드린다”고 밝혔다. 이어 착공을 위해 힘을 모은 충청권 시·도민들에게도 감사 인사를 전했다.

이 대통령은 “지난 7월 충청에서 초격차 산업강국을 향한 담대한 투자계획을 약속한 지 불과 4개월 만에 그 약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있다”며, “오늘 뜬 첫 삽이 충청의 도약을 넘어 누구도 넘볼 수 없는 ‘대체불가 대한민국’을 세우는 굳건한 디딤돌이 되길 기대한다”고 말했다.

이번 투자로 삼성전자 온양캠퍼스에는 6조원 규모의 첨단 패키징 팹이 들어서고, 40조원 규모의 첨단 장비 투자가 추가로 이어질 예정이다. 이 대통령은 온양캠퍼스가 첨단 고대역폭메모리(HBM) 패키징의 핵심 거점으로 도약할 것이라고 설명했다.

충청권 내 다른 지역에서도 대규모 산업 투자가 추진 중이다. 청주에는 메모리와 첨단 패키징 팹, 당진에는 인공지능(AI) 데이터센터, 오송에는 바이오 의약품 생산시설이 들어설 예정으로 이 대통령은 관련 사업 착공 준비도 차질 없이 진행되고 있다고 소개했다.

이 대통령은 투자계획이 빠르게 착공으로 이어진 배경으로 지방정부의 역할을 꼽았다. 그는 “지방정부가 능동적으로 나설 때 현장의 변화가 얼마나 빨라질 수 있는지를 보여주는 모범 사례”라며 지방정부의 노력을 부각했다.

이어 “충청권뿐 아니라 호남권과 영남권의 모든 투자계획도 차질 없이 추진되도록 각종 인허가와 전력·용수 등 핵심 인프라 구축을 중앙·지방정부가 ‘원팀’이 돼 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.

계속해서 “거대한 투자의 결실을 지역 주민 여러분이 함께 누릴 수 있어야 한다”며 “지역의 중소기업과 소상공인에게는 새로운 성장의 기회가 열리고, 청년들이 좋은 일자리를 찾아 먼 곳으로 떠나지 않고도 이곳 충청에서 일하고 보금자리를 꾸리며 미래를 설계할 수 있어야 한다”고 덧붙였다.

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