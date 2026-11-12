9월까지 나라살림 적자 32조… 8년 만에 가장 적은 수준

올해 9월까지 나라살림 적자 규모가 8년 만에 가장 적은 수준을 기록했다. 반도체 호황에 따른 법인세 등 세수 호조에 힘입어 적자 규모가 1년 전보다 70조원 넘게 줄면서 감소폭도 역대 최대치를 나타냈다.

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12일 기획예산처가 발간한 ‘월간 재정동향’ 11월호에 따르면 올해 1∼9월 누계 총수입은 605조4000억원으로, 지난해 같은 기간보다 124조6000억원 증가했다. 이 중 국세 수입은 95조4000억원 늘었다.

이 기간 누계 법인세수는 127조8000억원으로, 1년 전 같은 기간보다 51조9000억원 늘었다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 법인세 중간예납 분납분 등이 반영되면서 9월 법인세수는 지난해보다 23조6000억원 급증한 36조2000억원을 기록했다.

9월까지 소득세는 성과상여금 증가와 부동산 거래량 회복에 따른 근로소득세·양도소득세 증가 등의 영향으로 15조7000억원 늘었다. 부가가치세는 수입액과 민간소비 증가에 힘입어 7조4000억원 증가했다. 증권거래세는 증권거래대금 증가와 증권거래세율 환원 등의 영향으로 7조5000억원 늘었다. 농어촌특별세도 코스피 거래대금 증가 등에 따라 10조3000억원 증가했다.

누계 세외수입은 34조원으로 1년 전보다 9조3000억원 늘었다. 기금수입은 186조4000억원으로 19조9000억원 증가했다.

같은 기간 누계 총지출은 584조9000억원으로, 작년 같은 기간보다 40조7000억원 증가했다. 예산 대비 진도율은 77.7%였다.

총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 20조4000억원 흑자를 기록했다. 2014년 재정동향 발간 이후 역대 최대 규모다. 작년 같은 기간 63조5000억원 적자였던 것과 비교하면 83조9000억원 개선된 것으로, 개선폭 역시 역대 최대다.

통합재정수지에서 사회보장성기금 수지를 뺀 관리재정수지는 32조원 적자를 기록했다. 관리재정수지는 정부의 실질적인 살림 수준을 보여주는 지표로, 이번 적자 규모는 2018년(-17조3000억원) 이후 가장 작다.

작년 1∼9월 102조4000억원이던 관리재정수지 적자가 1년 만에 3분의 1 수준으로 줄어든 것이다. 적자 감소폭은 70조5000억원으로 역대 최대치를 기록했다.

9월 말 기준 중앙정부 채무는 1369조4000억원으로 전월보다 2조7000억원 감소했다. 분기 말 국고채 만기 상환이 집중되면서 상환액이 발행액을 웃돈 데 따른 것이라고 기획처는 설명했다.

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