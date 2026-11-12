GH의 국내 첫 지분적립형 아파트 …1순위 청약 100대1

경기 수원시 영통구 광교신도시에 국내 최초로 도입된 지분적립형 공공분양 주택이 1순위 청약에서 100대1이 넘는 경쟁률을 기록했다.

12일 경기주택도시공사(GH)에 따르면 이달 10일 진행한 ‘광교 자연앤 센트레빌’ 지분적립형 분양주택 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 전용면적 59㎡ 72가구 모집에 7233건이 접수됐다. 평균 경쟁률은 100.46대1이다. 분양가는 최고가 기준 약 6억8440만원이다.

GH의 지분적립형 분양주택 조감도

함께 청약을 진행한 공공분양 전용 84㎡는 90가구 모집에 1만6587건이 접수돼 평균 184.3대1을 기록했다. 두 공급 유형을 합친 1순위 평균 경쟁률은 147.04대1이었다.

앞서 9일 진행된 특별공급에서는 지분적립형 168가구 모집에 1만1985건이 접수돼 71.3대 1의 경쟁률을 나타냈다. 공공분양에는 없는 청년 특별공급으로 36가구가 배정됐다.

지분적립형 분양은 수분양자가 GH와 주택을 공동 소유한 뒤 장기간에 걸쳐 집의 지분을 늘려 가며 소유권을 완전히 넘겨받는 형태다. 입주 때는 분양가의 25%에 해당하는 지분만 취득하고 이후 5년 주기로 네 차례에 걸쳐 20%, 20%, 20%, 15% 순서로 남은 분양가를 지불해 20년째에는 주택 소유권을 모두 확보한다.

입주 때 최초 25% 지분 획득과 임대보증금 3억3000만원을 합쳐 약 5억원이 필요하다. 전·월세전환율 3.5%를 적용해 보증금을 월세로 돌릴 수 있다.

광교신도시 원천동에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 20층 600가구 규모다. 지분적립형 240가구와 공공분양 360가구로 구성되며 분양가상한제가 적용된다. 입주는 2029년 10월 예정이다.

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