아세안·에이펙 정상회의 계기 순방 나서는 李… 16∼19일 필리핀·중국 방문

이재명 대통령이 오는 16일부터 19일까지 필리핀 마닐라에서 개최되는 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의와 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위한 순방에 나선다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석해 축사하고 있다. 연합뉴스

위성락 국가안보실장은 12일 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 이 같은 정상외교 일정을 밝혔다. 이번 순방의 기대성과와 관련해 위 실장은 “

역내 다자외교 무대에서 대한민국의 비전을 지속 이행해 나가겠다”면서 “역내 협력의 구심점인 아세안 관련 정상회의 및 아·태지역 최고위급 다자무대인 에이펙 정상회의에서 주요국 정상들과 다양한 방식의 별도 접촉을 통해 상호 신뢰를 구축하고 실질 협력을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 첫날인 16일 한·아세안 정상회의에 참석해 지난해 제시했던 ‘한·아세안 CSP 비전’의 주요 이행 성과를 공유하고 아세안과의 협력 강화 방안에 대해 논의할 예정이다. 이어 참석할 한·메콩 정상회의에서는 한·메콩 전략적 동반자 관계의 발전 의지를 표명하고 메콩 지역 국가들과의 협력 심화 방안에 대해 논의할 예정이다. 이튿날인 17일에는 ‘아세안+3’ 정상회의에 참석해 내년에 30주년을 맞는 아세안+3의 미래 협력 방향을 제시할 계획이다. 이어 취임 이후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에 참석해 온라인 스캠 범죄 등 역내 주요 현안에 대한 우리 정부의 입장을 밝히고 한반도 평화공존 구상도 공유할 예정이다.

위성락 국가안보실장이 12일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령의 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안정상회의와 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력제(APEC) 정상회의 참석과 관련해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 18일 중국 선전으로 이동한 후 ‘CEO 서밋’ 참석을 시작으로 에이펙 정상회의 공식 일정을 시작한다. 시진핑 중국 국가주석 내외가 주최하는 환영 만찬에도 참석한다. 19일에는 이날 오전 열릴 에이펙 정상회의 본회의에 참석할 예정이다. 위 실장은 “이 대통령은 이번 정상회의 발언을 통해 우리의 정책과 경험을 참석 정상들과 나누는 한편, 지난해 의장국으로서 에이펙의 발전과 아태지역의 번영을 위한 우리의 건설적 기여 의지를 전달하게 될 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 에이펙 정상회의를 계기로 개별 국가 정상들과의 양자회담 등도 진행할 예정이지만 어떤 국가와의 양자회담이 이뤄질지는 아직까지 확정되지 않은 것으로 알려졌다.

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