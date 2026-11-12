금호석유화학그룹 “안전환경은 타협 없는 기본 가치”… 지속가능경영 토대 다진다

금호석유화학그룹이 안전과 환경을 지속가능한 성장을 위한 기본 가치로 삼고 관련 관리 체계를 지속적으로 고도화하고 있다. 금호석유화학, 금호피앤비화학, 금호미쓰이화학, 금호폴리켐, 금호리조트 등 주요 계열사들은 사업장 내 잠재 위험 요인을 선제적으로 발굴하고 안전관리 시스템을 강화하는 동시에 공정 개선과 자원순환을 통해 환경 영향을 줄이는 데 힘쓰고 있다.

금호석유화학 여수고무공장. 금호석유화학 제공

◆현장 중심 안전관리 강화∙∙∙ 위험요인 선제적 발굴

금호석유화학은 현장에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 찾아 개선하는 데 초점을 맞춘다. 공정 및 작업 과정에서 발생 가능한 재해와 아차 사고를 식별하기 위해 위험성 평가를 실시하고 있고, 지난해에는 평가 프로세스를 개정해 기록과 모니터링 체계를 보다 명확히 했다.

스마트 기술을 활용한 현장 안전관리도 확대한다. 지능형 CCTV와 스마트 에어백, 스마트 안전모, 가상현실(VR) 안전교육 장비 등을 도입하는 한편, 작업 전 위험요인을 확인하는 TBM 활동의 표준과 교육 체계를 정비해 현장 중심의 안전문화 정착에 나섰다.

금호피앤비화학은 유해화학물질 관리와 비상 대응 역량 강화에 힘쓴다. 각 사업장에 유해 화학물질 관리자를 추가로 선임하고 관리자와 취급자를 대상으로 정기적인 교육을 실시하는 한편, 화학사고에 대비한 자체 훈련을 매월 진행하고 있다. 유해화학물질 취급 작업자에게 보호 장구를 지급하고 신규 유해화학물질 관리를 위한 감지기를 추가로 설치하는 등 현장 안전설비도 지속적으로 보완한다.

금호리조트도 업종 특성에 맞는 안전관리 체계를 강화하고 있다. 사업장별로 위험요인 발굴 목표를 설정하고 전 사업장에서 정기 위험성 평가를 실시하는 한편, 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 사전에 공유하고 개선하기 위한 ‘아차사고 신고 제도’를 운영중이다. 지난해에는 아시아나컨트리클럽(ACC)과 제주 사업장이 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 취득했으며, 화순과 아산 사업장까지 인증 범위를 확대해 안전관리 체계를 강화하고 있다.

◆공정부터 폐기물까지∙∙∙ 환경 영향 줄이고 자원순환 확대

금호미쓰이화학은 생산공정 전반의 환경 영향을 줄이기 위해 오∙폐수 최종 방류구 오염물질 조기감지 시스템을 운영하고, 대기오염물질에 대한 자체 관리목표를 설정하는 등 환경관리 체계를 강화하고 있다. 또한 고염도 폐수를 염소∙가성소다 등의 재료로 재생하는 전기분해 기술과 스팀 응축수∙냉각수 재사용을 통해 폐수 배출과 용수 사용을 줄이고 있으며, MDI 전 제품 대상 LCA와 ISCC PLUS 인증을 바탕으로 제품 탄소배출 관리에 힘을 준다.

안전 분야에서는 화재∙가스누출 등 비상상황에 대한 대응체계를 강화하고, 현장 점검과 위험요인 발굴 활동을 지속 확대하고 있다. 이를 통해 사고를 사전에 예방하는 안전관리 체계를 고도화하고, 예방 중심의 안전문화를 사업장 전반에 정착시켜 나갈 방침이다.

금호폴리켐은 사업장에서 발생하는 폐기물을 체계적으로 관리하고 재활용을 확대하는 데 주력하고 있다. 폐기물을 특성에 따라 구분해 별도로 보관하고, 위탁처리 업체를 선정할 때 재활용 가능 여부를 우선적으로 고려한다. 정기적인 현장 방문을 통해 적법한 처리 여부를 확인하는 등 폐기물 발생부터 최종 처리까지 전 과정을 체계적으로 관리하고 있다.

안전관리에도 임직원과 협력사의 참여를 확대하고 있다. 전 직원의 업무평가 지표에 ‘안전사고 ZERO’ 목표를 반영하고 본사 사무직까지 안전보건 교육대상을 확대했으며, 협력사와 정기적인 안전보건 협의체를 운영하는 등 사업장 전반의 안전문화 정착에 힘쓰고 있다.

금호석유화학그룹 관계자는 “앞으로도 사업장과 구성원의 안전을 최우선 가치로 두고 환경 영향을 줄이기 위한 공정 개선과 관리 체계 고도화를 이어갈 방침”이라며 “안전과 환경을 경영 전반에 내재화하고 지속가능한 성장 기반을 강화할 계획이다”고 전했다.

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