진짜 의기투합? 팬들의 지탄 피하기 위한 미봉책? 92라인 손흥민-이재성, 96라인 황인범-황희찬-김민재, 공동 명의로 입장문 발표...“우리는 같은 목표를 향해 나아갈 동료”

진짜 의기투합일까. 아니면 팬들의 지탄을 피해가기 위한 미봉책일까. 최근 축구 대표팀 내에서 불거진 불화설의 핵심 당사자인 ‘92라인’ 손흥민(LAFC)·이재성(마인츠)과 ‘96라인’ 황희찬(샬케)·황인범(포르투)·김민재(뮌헨)가 한국 축구 발전이라는 대의를 위해 공동명의의 입장문을 발표했다.

다만 그럴 듯한 문구로 쓰여진 이 입장문에는 이들 간의 갈등이 폭발한 계기로 알려진 2026 북중미 월드컵에서의 인터뷰 보이콧 사태에 대한 입장 차이, 기자 실명 공개 요구 등에 대한 해명은 없었다.

사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민 등 선수들이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

카타르 도하에서 11월 A매치 원정 2연전을 준비 중인 손흥민과 이재성, 김미잰, 황희찬, 황인범은 12일 대한축구협회를 통해 공동명의의 입장문을 발표했다.

서두에서 “최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민 여러분과 축구 팬 여러분께 걱정을 끼쳐드린 점 죄송하게 생각한다”라고 밝힌 뒤 “저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료다. 서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다. 이어 “이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다”며 “그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다”고 전했다.

손흥민-이재성의 ‘92라인’과 황희찬-황인범-김민재의 ‘96라인’이 같은 마음이라는 것을 확인했다며 불화설을 진화하고 나섰다. 이들은 “무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다. 잠시 정체된 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다. 당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함이 없다”라고 강조했다. 이어 “분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점”이라며 “은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다”라고 강조했다.

사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민과 김민재가 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

92라인이라 불리는 1992년생 동갑내기 손흥민, 이재성과 1996년생 동갑내기로 96라인이라 불리는 황희찬, 황인범, 김민재는 2026 북중미 월드컵 때 불거진 JTBC 영상에 대한 반발로 인한 기자단 인터뷰 보이콧을 놓고 의견 대립이 컸던 것으로 알려졌다. 영상에서 ‘군대 발언’의 당사자였던 손흥민은 기자 실명 공개를 요구하기도 했다. 이들은 월드컵 이후에도 주장의 리더십과 소통에 아쉬움을 느끼며 불화설이 이어졌다.

급기야 황희찬, 황인범, 김민재는 9∼10월 A매치 4연전의 마지막 경기였던 우즈베키스탄전 이후 이례적으로 그라운드에서 사진을 찍은 뒤 라커룸에서 대표팀 관계자와 오랜 기간 면담을 이어가며 ‘대표팀 은퇴 소동’을 일으켰다. 이들의 은퇴 소동이 92라인과 96라인의 불화 때문이라는 분석 보도가 줄을 이었다.

대한민국 축구 대표팀 주장 손흥민(왼쪽)과 황희찬이 A매치 2연전을 앞둔 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복 훈련을 하며 대화를 나누고 있다. 대한축구협회 제공

사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민과 김민재가 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

그럼에도 로베트르 모레노 감독은 11월 A매치 2연전을 앞두고 손흥민, 이재성, 황희찬, 황인범, 김민재 등 불화설의 당사자들을 모두 발탁했다. 모레노 감독은 “명단에 있는 모든 선수는 대표팀과 나라를 위해 모든 것을 바치고자 하기 때문에 포함됐다. 그게 선수의 재능보다 우선하는 첫 번째 조건이며, 그 점을 확신하지 못하는 선수라면 저는 소집하지 않았을 것”이라고 말했다. 이어 “(우즈베키스탄과) 경기 후에 나온 이야기들은 내부에서 얼굴을 맞대고 나누었고, 함께 전진해 나가겠다. 협회와 저는 선수들과 대화를 나누었고, 결국 모두가 원하는 것은 같다. 대표팀이 경쟁력을 갖추고 가능한 한 많은 경기에서 이기도록 준비하는 것”이라고 덧붙였다.

A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 주장 손흥민, 황희찬 등 선수들이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복 훈련을 하며 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

이들 5명은 지난 10일 시작된 대표팀의 완전체 훈련부터 불화설을 씻어내려는 노력을 보이지 않게 했다. 회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 손흥민, 황희찬, 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리는 데 애를 썼다.

결국 이들 5인방은 불화설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문을 발표하기에 이르렀다. 이들은 “국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다”라며 “이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다해 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다”라고 약속했다.

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