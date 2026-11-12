KBL 유스 클럽 드림컵 21일 제천서 개막…초등부 40개 팀 출전

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)이 유소년 농구 저변 확대와 유망주 발굴을 위한 클럽 대항전을 개최한다.

KBL은 21일부터 23일까지 사흘간 충북 제천시 제천체육관과 어울림체육센터, 명지국민체육센터에서 ‘2026 KBL 유스 클럽 드림컵 IN 제천’을 연다고 12일 밝혔다.

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)은 21일부터 23일까지 사흘간 충북 제천시 제천체육관과 어울림체육센터, 명지국민체육센터에서 ‘2026 KBL 유스 클럽 드림컵 IN 제천’을 연다고 12일 밝혔다. KBL 제공

올해 2회째를 맞는 이번 대회에는 KBL 구단 산하 유소년 클럽팀 가운데 U-10과 U-12 부문 총 40개 팀이 참가한다. 유소년 클럽 활동이 활발한 초등부를 중심으로 선수들에게 실전 경험과 경쟁 기회를 제공하고, 경기력 향상과 지속적인 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

경기는 예선 조별 풀리그로 진행되며, 각 조 상위 2개 팀이 8강 토너먼트에 진출해 우승을 다툰다. 부문별 우승과 준우승, 공동 3위 팀을 가리며 최우수선수(MVP)도 선정한다.

경기 운영에도 전문성을 더한다. 전 경기를 KBL TV 유튜브 채널을 통해 생중계하고, 프로농구 경기에서 활용하는 수준의 심판 운영과 경기 기록 시스템을 적용한다. 매 경기 종료 후에는 승리팀에서 수훈 선수를 선정해 활약을 조명한다.

대회 종료 후에는 부문별 입상팀과 MVP 선수에게 트로피와 메달을 수여한다.

KBL은 이번 대회를 통해 유소년 선수들이 다양한 경기 경험을 쌓을 수 있는 무대를 마련하고, 클럽 농구 활성화와 우수 선수 조기 발굴을 위한 지원을 이어갈 방침이다.

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